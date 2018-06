El ple del Senat rebutja les esmenes als pressupostos

El ple del Senat va rebutjar ahir amb els vots del PP, PSOE, Ciutadans i PNB les esmenes a la totalitat que Units Podem, ERC, PDeCAT, Compromís i Bildu havien presentat contra els pressupostos generals de l'Estat per al 2018, elaborats pel Govern de Rajoy.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es va estrenar al càrrec amb un discurs en què va defensar la necessitat de tramitar els comptes del PP per «responsabilitat» i per la necessitat de «desbloquejar la situació política», però va apel·lar ja als grups a treballar en la confecció dels comptes del 2019, que hauran de tenir un caràcter «més social». El ple té pendent de debatre i aprovar encara la setmana que ve les esmenes parcials presentades pels grups, incloses les que ha registrat el PP que penalitzen partides destinades al País Basc que havien estat pactades amb el PNB.

Montero va comparèixer davant la cambra alta –on el PP té majoria absoluta– en una sessió bronca on els senadors del PP van retreure al seu executiu que pretengui governar amb els comptes elaborats per Mariano Rajoy, malgrat que el mateix PSOE hi va votar en contra al Congré.

La ministra d'Hisenda va recordar a la cambra que «aquests no són els comptes del Partit Socialista» però que ara «cal caminar sobre aquests comptes» perquè «la nostra mirada ha d'estar ja a la construcció dels pressupostos del 2019». I és que, segons Montero, malgrat que aquests són uns pressupostos «de passat, i no de futur», cal actuar amb «responsabilitat».

Podem, ERC i PDeCAT, per la seva banda, van justificar les seves esmenes a la totalitat –com també en van presentar al Congrés– contra uns comptes que «cronifiquen» el dèficit fiscal, en paraules de Joan Roura (PDeCAT) i que són «insostenibles políticament i socialment», en paraules de Bernat Picornell (ERC). El portaveu de Podem, Ramon Espinar, va afirmar que els pressupostos «no estan a l'alçada del que demanen els 12 milions de vots que hi ha dar-rere la moció de censura de Sánchez».

Malgrat que va votar en contra dels vetos, el portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, va qualificar «d'esperpent» la posició del PSOE, però va defensar, en canvi, les 19 esmenes que el PP ha acabat registrant contra els seus propis pressupostos. Segons Bar-reiro, aquestes esmenes parcials «no van contra un grup o un territori», sinó que pretenen «reconduir» els comptes de Montoro després que el PNB –que és amb qui les havia pactat– propiciés l'aprovació de la moció de censura contra Pedro Sánchez.

Els nacionalistes bascos, per la seva banda, van fer públic un comunicat en què van carregar contra aquesta actitud «injustificable» i «irresponsable» del PP, que pretén «castigar Euskadi» eliminant dels comptes partides destinades a impulsar l'ocupació i la investigació al País Basc. El PNB xifra aquesta desinversió en 35 milions d'euros, lluny dels 540 acordats amb el Govern de Mariano Rajoy, que es concentren encara en inversions en infraestructures com la Y basca.