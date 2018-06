Els promotors immobiliaris preveuen iniciar enguany el 30% més d'habitatges

El sector immobiliari a Catalu-nya comença a enlairar-se després d'una dècada d'inactivitat de l'edificació. Enguany els promotors immobiliaris preveuen iniciar la construcció d'aproximadament 15.000 nous habitatges –el 30% més que el 2017– i que la xifra pugui enfilar-se fins als 25.000 habitatges iniciats d'aquí a dos o tres anys vista.

Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), que va donar a conèixer en el marc d'una jornada organitzada per l'entitat i CaixaBank ahir a Vila-seca. En declaracions a l'ACN, el president de la comissió de conjuntura econòmica, turisme i internacional de l'APCE, Eduard Brull, va destacar que aquesta tendència creixent també es trasllada al territori. Així, a la Costa Daurada es preveu que, sumant Salou, Cambrils i Vila-seca, els nous habitatges iniciats es doblin –respecte el centenar de l'any passat.

«Són xifres modestes en termes absoluts, però portàvem deu anys de sequera i és símptoma que alguna cosa comença a moure's», va manifestar Brull. Durant la jornada, centrada en l'habitatge vacacional a Catalunya, també es van plantejar les expectatives dipositades sobre el macroprojecte de Hard Rock, i que comportarà una gran demanda d'habitatges a la zona.

L'APCE es mostra convençuda que la inversió de Hard Rock i la creació de 10.000 llocs de feina directes –a part d'indirectes– comportaran una notòria demanda d'habitatges arran les noves famílies que s'establiran a la zona, a la qual s'haurà de donar resposta. Segons Brull, però, el territori està preparat per afrontar aquest escenari. «El territori té prou recursos per acollir tranquil·lament aquest volum, ja fa temps que es va fer molta part del planejament abans de la crisi i ara pertocaria fer-ne una revisió i millorar on es coixegi; hi ha una oportunitat de fer-ho molt bé des de l'administració pública», va exposar.

L'Associació de Promotors de Catalunya ha donat a conèixer dades que evidencien la recuperació del sector de la construcció. Així, si el 2017 es van engegar 11.340 habitatges, enguany la xifra es preveu que rondi els 15.000 habitatges iniciats –3.500 de diferència. «Queda lluny dels paràmetres de deu anys ençà, però l'objectiu sostenible el situem en 25.000 habitatges iniciats i, si continua aquest vent de cua, l'economia va bé i es van creant llocs de treball, la xifra podria ser factible en dos o tres anys», va exposar Brull.

Segons Brull, no es pot passar per alt la gran quantitat de possibles compradors que van optar per esperar-se. «Tenim una bossa expectant de molta gent, que necessita habitatge i no ha comprat durant anys a la qual cal donar resposta, i aquesta és millorar l'oferta», va afirmar.

Durant la jornada es van apuntar altres tendències i perspectives del sector immobiliari, com la pujada de preus de l'habitatge en el conjunt de l'Estat espanyol, del 5,5% aquest 2018 –un percentatge de mitjana que es dispara a grans capitals, com Barcelona i Madrid– i de les més de 300.000 hipoteques signades enguany, que experimentaran un creixement del 9,4%, amb la mirada posada en les eleccions municipals de l'any vinent -i la conseqüent preocupació per la discussió urbanística que hi vindrà associada.