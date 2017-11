Domènech, Alamany i Albiach encapçalaran la llista de Catalunya en Comú-Podem pel 21-D

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, i la membre de Podem Jessica Albiach ocuparan el segon i tercer lloc de la candidatura de Catalunya en Comú–Podem pel 21-D, acompanyant així el candidat per Barcelona, Xavier Domènech. L'assemblea que ha celebrat aquest dissabte la formació a Sant Adrià de Besòs ha aprovat les llistes que concorreran a les eleccions amb 674 vots a favor, 34 en contra i 121 abstencions. En la candidatura de Barcelona també hi consten la membre d'ICV Marta Rivas com a número quatre i el líder d'EUiA Joan Josep Nuet en el cinquè lloc. El candidat per Girona serà Llorenç Planagumà, per Lleida Sara Vilà i per Tarragona Yolanda López. D'altra banda, l'assemblea també ha aprovat amb 785 vots a favor, 10 en contra i 22 abstencions que la formació concorri conjuntament amb Podem sota la marca Catalunya en Comú-Podem.