Eleccions a Catalunya: acaba el termini per registrar-se i votar des de l'estranger

El dia 22 de novembre és la data límit per registrar-se per participar a les eleccions del 21-D per als ciutadans catalans residents a l'estranger. Si encara no ho has fet, et recordem les vies oficials per a poder inscriure't i votar des de l'exterior.

En aquest enllaç pots consultar totes les llistes electorals i els candidats.

Si vius fora de Catalunya i vols votar a les transcendentals eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre, t'expliquem tots els pasos que has de seguir per a poder-ho fer. Per a més informació sobre el vot des de l'exterior, pots visitar la pàgina web de l'ANC www.votexterior.cat, on trobaràs més informació.

1. Vot por correu adreçat a ambaixades i consolats (electors CERA)



Els inscrits al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) poden exercir per correu el seu dret de vot. Per a fer-ho correctament, han d'incloure en el sobre adreçat a l'Oficina Consular en la que estiguin inscrits la següent documentació:

-El sobre de votació amb la papereta

-El certificat d'inscripció en el CERA

-Una fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles

Un cop preparat, cal enviar-ho tot en el sobre adreçat a l'Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la que l'elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard del 17 de desembre.

2. Vot en urna (electors CERA)



Per altre banda, els electors inscrits al CERA que viuen fora de Catalunya i que vulguin votar en urna i no per correu, hauran de presentar personalment els sobres i documents mencionats anteriorment (el sobre, DNI o passaport i certificat CERA) a les Oficines o Seccions Consulars que els hi corresponguin per inscripció o en els llocs que se'ls hi assigni per aquest procés electoral, entre el 17 i el 19 de desembre.

Cal recordar que ja no és possible pels electors inscrits al CERA l'enviament per correu del vot a la Junta Electoral Provincial.

3. Vot por correu adreçat a la mesa electoral d'origen (electors ERTA)



Per altre banda, si ets elector ERTA has de votar per correu, sense posiblitat de fer-ho en una urna. Per a votar, has d'enviar la següent documentació en un sobre adreçat a la mesa electoral de la teva circumscripció a Catalunya, per correu certificat, fins el 17 de desembre (inclòs).

-El sobre amb la papereta de vot

-El certificat d'inscripció en el ERTA

-Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o certificació de nacionalitat o certificació d'inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència.

4. Electors del CERA temporalment a Espanya



Si algun elector del CERA (Cens Electoral de Residents Absents) es troba temporalment dins de territori espanyol, les condicions varien i podrà sol·licitar el vot por correu a partir de la data de la convocatòria fins el dia 11 de desembre, sense que això impliqui la baixa en el CERA.

Per a poder-ho fer s'ha de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d'Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció.

Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d'Espanya indicada a la sol·licitud, l'elector enviarà el seu vot por correu certificat, no més tard del dia 17 de desembre. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.



5. Electors residents a l'exterior que no s'hagin inscrit ni al CERA ni a l'ERTA



Si viviu a l'estranger però no esteu inscrits ni al CERA ni a l'ERTA només podreu exercir el vostre dret de vot presencialment o bé exercint el Vot anticipat per correu del 28 d'octubre al 22 de novembre, adreçant-vos a qualsevol oficina de correus de l'Estat espanyol per tal d'obtenir l'imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina.

Si fas això, ha de tenir en compte que un cop presentada la sol·licitud perds el dret de vot presencial el dia de les eleccions. Un cop fet, l'Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili català entre el 25 de novembre i l'1 de desembre.

La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui a l'interessat on haurà d'introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans del 17 de desembre.