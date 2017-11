Rajoy veu «absurd» que Puigdemont plantegi votar si Catalunya segueix a la UE

El cap de l'Executiu espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dilluns que és "absurd" que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont plantegi votar la continuïtat de Catalunya a la UE i ha subratllat que és la gent qui ha de parlar en les eleccions catalanes del proper 21 de desembre.

Segons ha recalcat, l'"objectiu és tornar a la tranquil·litat i la normalitat" en aquesta comunitat.

"El senyor Puigdemont, que digui el que li sembli oportú i convenient, però ara ha de parlar la gent i no ell", ha declarat Rajoy al final de la coferencia-col·loqui del president del PP basc, Alfonso Alonso, organitzat pel Fórum Nueva Economía, al qual ha assistit la presidenta del Congrés, Ana Pastor; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, entre d'altres.

El president del Govern central ha assegurat que "com és natural" no està "d'acord" amb cap de les últimes afirmacions que ha fet Puigdemont des de Brussel·les, ni la relativa a plantejar votar si Catalunya segueix o no a la UE ni la que titlla la Unió de "club de països decadents".

"És absurd pretendre que Catalunya se'n vagi de la UE i, per descomptat crec que que la Unió Europea és la regió del món amb més nivell de democràcia, llibertat, Drets Humans i també la millor regió del món en termes d'atenció a les persones i de benestar", ha emfatitzat, per recordar que "tothom" vol venir a Europa.



Fer un pas cap a la «normalitat»

Dit això, ha insistit que "l'important" és que en les eleccions catalanes del desembre es faci un "pas cap a la normalitat i la tranquil·litat" perquè "la gent no vol ni baralles, ni tensions ni disputes".

D'aquesta manera, ha prosseguit, es produirà una "normalització" de l'economia.

En aquest sentit, ha subratllat que han baixat la previsió de creixement al 2,3% però ha afegit que en el "supòsit" que la situació es "normalitzi i tranquil·litzi" a Catalunya tornarà a haver-hi un creixement del 3% el 2018 i es crearan "més de 500.000 llocs de treball" a Espanya com en els darrers anys.

Durant la presentació de la conferència d'Alonso, Rajoy ha posat l'accent en la necessitat que "triomfi la normalitat" a Catalunya per "superar" les "dificultats" i propiciar una millora de l'economia i del benestar social.

Segons ha dit, quan s'aplica la Constitució guanyen "tots" perquè estan "més segurs i més confiats".

"Som més forts i se'ns respecta més i quan no és així, som més febles, més petits i més vulnerables. I això no convé oblidar-ho", ha abundat, per afegir que és "ridícul" que hi hagi dirigents catalans que contraposin llei i democràcia.