Albiol creu que la hisenda catalana d´Iceta seria un «error» que facilitaria el frau

El candidat del PPC, Xavier García Albiol, ha qualificat d'"ocurrència" la proposta de Miquel Iceta de crear una hisenda catalana que gestioni tots els impostos que es recapten a Catalunya. Albiol ha considerat que això seria un "error" que facilitaria el frau i que donaria una "imatge de triomf a l'independentisme". En la mateixa línia, María Dolores de Cospedal, que aquest dijous al matí ha presentat al líder popular en els esmorzars informatius d'Europa Press, ha dit que veu al PSC "extraviat" i li ha demanat que "recuperi el seny" i "deixi clar si està d'un costat o de l'altre". Durant la trobada informativa, el candidat popular ha criticat durament els partits partidaris de l'independentisme i ha assegurat que "han anat més enllà que Marine LePen".

El president del PP català ha rebutjat la proposta d'Iceta d'una hisenda catalana pròpia i ha apostat per "més Estat a Catalunya i més Espanya a Catalunya". "Plantejar una hisenda pròpia em sembla un error, des del punt de vista tècnic, perquè això facilitaria el frau i un error de concepció perquè donaria una imatge de triomf a l'independentisme", ha afirmat. Per Albiol, no té sentit que Iceta plantegi aquest tipus de propostes quan el ministeri funciona de "manera efectiva".

El líder popular també ha criticat que el candidat socialista a la Generalitat plantegi una quita del deute de Catalunya, després del "sacrifici" que han fet el conjunt d'espanyols donant suport a les finances a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per poder pagar als autònoms, els farmacèutics o els serveis socials.

"Si fos el conseller d'un altre govern autonòmic, em posaria a la cua. Comencem perquè ens perdoni el deute i de passada, també anem al banc i que ens perdoni la hipoteca de la casa", ha reblat Albiol. Pel candidat popular no és "admissible" la proposta de demanar que es condoni el deute de Catalunya després que s'hagi conegut que l'anterior Govern català va destinar al procés diners que havien d'anar als serveis socials. Per tot plegat, ha afirmat que aquest tipus de propostes li sembla que "socialment no són justes" i que són "insolidàries". "Em sorprèn que les faci el partit socialista", ha conclòs.