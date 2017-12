Albiol volia un 155 més dur que s´allargués «un any o un any i mig»

El candidat del PPC la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat aquest dimarts que ell defensava una aplicació més dura de l´article 155 de la Constitució a Catalunya. En un acte a la Junta d´Empresaris de Catalunya, ha afirmat que li hagués agradat que fos "més durador en el temps" i s´allargués "un any o un any mig per corregir algunes desviacions a l´àmbit de l´educació i els mitjans de comunicació públics". No obstant, ha afirmat que Rajoy li va donar un argument "lògic" sobre el fet que calia aplicar el 155 de la mà del PSOE i de Cs en un "gran acord". En aquest sentit ha recordat que aquestes dues formacions "a principis del mes de setembre estaven en contra" de l´aplicació del 155" i "quan van estar d´acord amb l´aplicació de la mesura" van "posar com a condició que no s´allargués més de sis mesos i es convoquessin les eleccions de manera immediata". Aquesta "limitació", ha dit, és la que no han permès "prendre algunes mesures necessàries" més.