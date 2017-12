Eleccions a Catalunya: Els partits donen el tret de sortida a la campanya per a uns comicis atípics

Junts per Catalunya (JxCat) ha donat el tret de sortida de la campanya amb un to directe i reivindicatiu. L'autoanomenada "llista del president" ha omplert l'edifici Imagina de Barcelona aquest dilluns a la nit. Davant d'unes 1.200 persones, la candidatura que encapçala Carles Puigdemont ha donat plena rellevància a tots els membres de la llista i, sobretot, als consellers que estan a Brussel·les, al qui encara està a la presó, Joaquim Forn, i a la gran vàlua de JxCat, Carles Puigdemont.

El president destituït, en un missatge en directe des de la capital de Bèlgica, ha reivindicat la memòria dels catalans: "El 21-D votarem amb l'1-O al cap". Al seu torn, la directora de la campanya, Elsa Artadi, ha acusat el candidat del PSC, Miquel Iceta, de ser "part activa" de la "repressió" a Catalunya pel seu suport a l'article 155.

Mundó, convidat inesperat al míting d'ERC

El conseller de Justícia destituït per l´Estat i empresonat preventivament fins a aquest dilluns, Carles Mundo, ha reaparegut a l´acte d´inici de campanya d´ERC, a Vic, tot just quan acabava de tornar de la presó d´Estremera. Mundo, que ha tancat l´acte parlant després de la numero dos, Marta Rovira, ha rebut una forta ovació dels assistents i ha entrat entre crits de "llibertat" i "independència". El conseller destituït, que també forma part de la candidatura, ha volgut intervenir breument per fer saber als republicans que abans de deixar la presó, el líder d´ERC, Oriol Junqueras li ha fet prometre que faria arribar un missatge a l´auditori. "Li he promès a l´Oriol que no descansaré fins aconseguir que tothom que és a la presó i lluny de casa torni amb la família. I ell m´ha demanat que no descanseu ni un segon per guanyar la llibertat i les eleccions del 21-D", ha dit, tot afegint que "guanyant el 21-D es guanyarà la llibertat dels que son lluny de casa i a la presó". "Treballem com mai per fer possible el que mereix el poble de cat, recuperar la dignitat de les institucions", ha dit entre aplaudiments.

Mundó, a més, ha demanat als ciutadans de Catalunya que lluitin per la llibertat i al democràcia "amb un somriure". "Tenim motius per estar tristos, però tenim l´oportunitat d´omplir les urnes de llibertat. Necessitem guanyar amb una victòria clara que demostri que la gent de Catalunya ni defalleix ni es rendeix mai a l´hora de defensar la causa de la llibertat", ha sentenciat. El fins ara conseller empresonat ha tingut temps també per denunciar que les eleccions no són, al seu criteri, un "partit amb joc net". "Mentre hi hagi candidats a la presó, aquest partit no es juga amb joc net, ni amb igualtat de condicions. Va començar amb l´àrbitre xiulant sempre a favor d´un equip, i si fa falta expulsen part dels jugadors, i si cal es clausura el camp", ha conclòs.

Arrimadas augura la "fi del procés"

La cap de llista de Cs, Inés Arrimadas, veu en el 21-D la ''fi del procés'' i considera que la ''papereta taronja'' representa aquest canvi. En el tret de sortida de la campanya electoral, Arrimadas ha assegurat que ''queden 15 dies per deixar l'estelada i agafar de nou la senyera, per deixar la rauxa i agafar el seny'' i ha defensat que Cs estan preparats per governar i per tenir un projecte ''per a tots els catalans''.

El president del partit, Albert Rivera, ha acompanyat Arrimadas en aquest primer acte de campanya i ha defensat que Cs és l'únic partit amb capacitat per guanyar i concentrar ''el vot útil'' per ''derrotar els separatistes'' i acabar ''d'una vegada per totes amb aquesta bo

Iceta: «sí, me'n moro de ganes»

El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha donat el tret de sortida a la campanya electoral del 21-D assegurant que aquest dilluns comença el camí que el portarà a la presidència de la Generalitat. "Sí, em moro de ganes", ha afegit en resposta a les paraules del número tres de la candidatura, Ramón Espadaler, que l'ha precedit dient que el socialista es moria de ganes d'assolir la presidència.

Iceta ha dit que la campanya comença des d'una "conjuntura ben diferent" a la del 2015 quan havien de "salvar els mobles" i ha defensat que ara el que volen aconseguir és "canviar radicalment el rumb de la política catalana". Iceta s'ha presentat com la persona per assolir la "reconciliació" i ser capaç de teixir complicitats en benefici del país per deixar enrere el "desastre" que ha fet l'independentisme. L'acte d'inici de campanya dels socialistes ha tingut lloc al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat davant d'unes 600 persones.

El candidat socialista ha assegurat que està "en condicions" de liderar aquest canvi per encapçalar una "nova etapa" i ser el proper president de la Generalitat. "Crec que ho puc ser, no només perquè sóc el millor sinó perquè crec que traurem un magnífic resultat", ha declarat. A més, ha dit que són els únics que poden aconseguir "una majoria que doni estabilitat".

Els comuns es reivindiquen com la clau per desbloquejar la situació

Els comuns han arrencat la campanya electoral cap al 21-D amb la intenció de superar el que entenen que ha estat, els darrers mesos, una "política de blocs" en l'eix nacional a Catalunya. De fet, en arrencar des de La Farga de L'Hospitalet de Llobregat aquest dilluns a la nit, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el procés "s'ha acabat, s'ha esgotat," i que arrenca a partir de les eleccions del desembre "un nou cicle". "CatECP té molt a aportar a aquesta nova etapa", ha assegurat Colau.

De fet, creuen que té tant a aportar que el cap de llista dels comuns el 21-D, Xavier Domènech, ha erigit la seva candidatura com "la clau del desbloqueig, del passar pàgina". "La clau de canvi, d'un nou temps de solucions", ha assegurat. "Aquesta clau no ens pertany a nosaltres; la clau del Govern i del Parlament és a les nostres mans; [...] és una clau de tots però té un nom: Catalunya En Comú-Podem", ha reblat Domènech.

"Hi ha un cicle que s'ha esgotat, el procés, el cicle de polarització, de bloqueig, de fractura social, d'una Catalunya dividida en dos que ja no dona més de si". Són paraules de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que s'ha mostrat convençuda que es pot començar una nova etapa. "Enlloc de dividir-nos, apropar-nos".

Albiol: «El 21-D, 'a por ellos'»

El candidat del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha obert aquesta nit la seva campanya a la sala Bikini de Barcelona davant de prop de 150 militants amb una crida a donar la volta a les enquestes que –com la del CIS- pronostiquen una caiguda de la seva formació el 21D. "Heu vist una enquesta que no ens agrada gens", però "li donarem la volta i demostrarem que l´enquesta important és el 21D", ha afirmat.

Per aconseguir-ho, ha dit, cal "sortir amb força i amb convenciment" que "més enllà de les dificultats i que alguns ens intentin silenciar per representar el partit de govern a Espanya, som els que representem l´essència de la majoria de catalans". "El 21D, ´a por ellos´", ha sentenciat abans de desplegar un minut abans de les 12 el cartell electoral del PPC. Malgrat que els populars no han fet públic encara el seu programa electoral, durant els discursos de Dolors Montserrat i Andrea Levy han apuntat a algunes de les línies que utilitzaran fins el 21D: la reivindicació del 155 com a eina per recuperar l´estabilitat i la "normalitat" a Catalunya, i la recuperació econòmica.

Els populars han reproduït a l´escenari de la sala un balcó on hi penjaven les banderes catalana i espanyola, símbol de l´unionisme als carrers de Catalunya, que segons Albiol són "un crit" per dir "prou" al nacionalisme. L´han acompanyat a aquest inici de campanya la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i la vicesecretària d´Estudis i Programes del PP, Andrea Levy.

La CUP espera un bon resultat per «revertir el cop d'Estat

El cap de llista de la CUP, Carles Riera, inicia la campanya electoral amb "ànim de victòria" i assegura quee un bon resultat dels cupaires garantirà que l'independentisme i les posicions "rupturistes" puguin "revertir el cop d'estat i tornar la democràcia" a Catalunya. La CUP ha iniciat la campanya electoral davant l'institut Jaume Balmes de Barcelona, un dels col·legis electorals on l'1-O no es va poder votar després de l'actuació de la policia espanyola. Abans de l'encartellada s'han dipositat clavells a les reixes de l'escola.

Uniteralitat. Aquest és el concepte que marcarà la campanya electora de la CUP, que entén que aquesta és "l'única manera" de fer efectiva la república catalana. Els anticapitalistes avisen que només participaran o donaran suport a un Govern que aposti per aquesta via.

En aquest sentit, des de la CUP auguren un gran resultat de l'independentisme que permeti revertir cop d'estat, desobeir el 155 i aconseguir la llibertat presos. Tot i això, avisen que sense un paper important de les posicions "rupturistes" això no serà possible: "El pacte amb l'estat espanyol ja no és possible i qui l'expliqui, menteix".