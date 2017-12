Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 2

Albiol demana als joves que posin "punt i final" a un independentisme "letal" per al seu futur



El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat aquest dimecres en un acte amb Nuevas Generaciones del PP que els joves tenen un "paper clau" en aquestes eleccions del 21D, i els ha demanat que facin "un esforç de mobilització" i optin per posar "punt i final" a un independentisme que "és letal" per a les seves oportunitats. "El 21D us jugueu el futur, i no el podeu deixar en mans dels avorrits que ens han portat a aquesta situació", ha afirmat. Segons Albiol, "en aquests moments a Catalunya no hi ha res més conservador que ser independentista" perquè implica "seguir amb el que està establert" i els joves inconformistes "han de ser els principals actors que donin pas a aquest canvi a Catalunya".

Milian (CUP) reivindica la República per acabar amb els "problemes endèmics" del territori



El cap de llista de la CUP per Tarragona a les eleccions del 21-D, Xavi Milian, reivindica la República per posar fi a "problemes endèmics" del territori. Les nuclears, els transvasaments, el sistema sanitari o un model turístic enlluernat pels creuers i l'antic BCN World s'arrosseguen d'"herències" adherides al territori amb les quals els cupaires hi batallen des de fa temps, en una lluita en la qual sovint s'han quedat sols. Historiador i periodista, Milian, 33 anys, confia que la formació segueixi creixent a les comarques tarragonines i esgarrapar el segon diputat. Malgrat veure el 21-D com unes "eleccions il·legítimes" i una "farsa" de l'Estat per tornar a aplicar el 155, creu que la formació s'hi ha de presentar per garantir als votants l'opció de l'esquerra independentista. "El debat en aquestes eleccions és: o construir futur o tirar enrere", ha declarat Milian en una entrevista a l'ACN.

Rafel Bruguera (PSC): "Aspirem a tres diputats perquè molts gironins han palpat les conseqüències de l'independentisme"



El cap de llista del PSC per Girona el 21-D, Rafel Bruguera, assegura que aspiren a obtenir tres diputats en aquestes eleccions. D'entrada, perquè sumant els vots obtinguts el 2015 amb els de l'antiga Unió Democràtica –ara, Units per Avançar- ja els en donaria dos. Però també perquè està convençut que aquests comicis "excepcionals" vindran marcats "per sorpreses" amb el repartiment d'escons al territori. "Crec que bona part de l'opinió pública gironina ha palpat perfectament les conseqüències de la deriva unilateral de l'independentisme", assegura Bruguera. El cap de llista defensa que la seva és la candidatura del "diàleg" i del "catalanisme moderat", i que comptar amb Montse Surroca com a número 2 n'és la prova palpable. Bruguera també lamenta que en aquestes eleccions, segurament, es parlarà poc de les propostes dels partits per al territori. Assegura, però, que els socialistes faran pedagogia perquè també es debatin i entre els seus eixos programàtics per Girona esmenta el Trueta, la UdG, el centre intermodal del Far-Vilamalla o "el deute pendent" que la demarcació tingui un gran complex turístic.

