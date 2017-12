Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 3

Junqueras diu que sortirà "al carrer perquè els ciutadans" ho exigiran i ho farà "amb el puny alçat i la mà estesa"



El vicepresident empresonat Oriol Junqueras diu que sortirà de la presó "amb el puny alçat i la mà estesa a tothom, amb voluntat de cosir, de teixir complicitats". "Sortiré al carrer perquè els ciutadans així ho exigiran", ha assegurat Junqueras en una missiva que aquest dijous publica l''ARA'. El líder d'ERC ha detallat que per ell "és complex de gestionar emocionalment" passar "d'albirar una retrobada amb aquells que avui enyoro més que mai a quedar-me reclòs en una presó a l'extraradi de Madrid". I ha explicat que va sentir una "profunda sensació d'injustícia" quan va saber que el Tribunal Suprem no el deixava en llibertat. Amb tot, ha subratllat que "aquest conflicte no va de banderes: el que estem fent és una defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania".

Empat tècnic d'ERC i Cs sense majoria absoluta independentista ni constitucionalista, segons el CIS



ERC i Cs podrien empatar amb 32 escons en les propers eleccions al Parlament que se celebren el 21 de desembre, segons l'enquesta preelectoral del CIS. L'enquesta dona una estimació de 32 escons a ERC, 31-32 a Cs, 25-26 a Junts per Catalunya, 21 al PSC, 9 tant a Catalunya en Comú com a la CUP i 7 al PPC. D'aquesta manera, no hi hauria majoria absoluta ni del bloc independentista ni del constitucionalista i els comuns tindrien la clau de la majoria absoluta a la cambra catalana. Tot i així, la suma d'ERC, JxCat i la CUP seria de 66-67 fregant els 68 necessaris. En els comicis del 2015 JxSí va assolir 62 diputats i la CUP 10, per la qual cosa el bloc independentista perdria cinc o sis escons. D'altra banda, el PSC en guanyaria cinc passant dels 16 de l'anterior legislatura a 21 diputats, Catalunya en Comú en perdria dos dels 11 de Catalunya sí que es Pot i el PPC en perdria quatre dels 11 de l'anterior legislatura.

Actes de campanya previstos per aquest dijous 7 de desembre



10.30 h - El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, participa en una roda de premsa a l'agència Efe

11.00 h - Roda de premsa del cap de llista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, a l'ACN

11.30 h - La secretària general d'ERC i número 2 per Barcelona, Marta Rovira, atén els mitjans des de la manifestació a Brussel·les

11.30 h - El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, participa en un acte sobre polítiques per a gent gran a UGT

13.00 h - Atenció als mitjans de la candidata de Cs, Inés Arrimadas

17.15 h - La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, visita el mercat de Nadal de la Sagrada Família

19.00 h - Acte de campanya de Ciutadans amb el diputat al Congrés Juan Carlos Girauta

19.00 h - La número 2 per Barcelona de CatECP, Elisenda Alamany, participa en un acte polític amb l'eurodiputada Ska Keller, presidenta del grup Verds-ALE

19.30 h - Míting central de la CUP a les Terres de l'Ebre

22.30 h - Debat de candidats a les eleccions del 21-D a TVE