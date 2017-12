Un centenar de persones demanen la «llibertat dels presos polítics» a l´acte de Rajoy a Lleida

Un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres al migdia davant la Llotja de Lleida, on el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, participa en l'acte de campanya del PPC, per reclamar la "llibertat dels presos polítics". Els concentrats, que duien pancartes, bufandes grogues i estelades, han estat continguts per agents dels Mossos d'Esquadra. A més, s'han escridassat amb un parell d'unionistes partidaris del president espanyol.