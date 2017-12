Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 4

Actes de campanya previstos per aquest XX de desembre



10.30 h - Acte sectorial de Junts per Catalunya sobre la nova governança en l'era de les TIC a Barcelona

11.00 h - L'ANC, els CDR i la CUP presenten la campanya conjunta "Tu votes, tu comptes" pel recompte paral·lel dels resultats de les eleccions del 21-D

11.30 h Acte de campanya de Cs amb Inés Arrimadas a Lleida

12.00 h - El cap de llista de CatECP, Xavier Domènech, visita la Fira de Nadal de Tortosa, acompanyat per la cap de llista per Tarragona, Yolanda López

13.45 h - Acte electoral del líder del PP, Mariano Rajoy, i el candidat del PPC al 21D, Xavier García Albiol, a Lleida

18.00 h - El cap de llista de CatECP, Xavier Domènech, participa en un acte de campanya amb el secretari d'Organització i Programa de Podem, Pablo Echenique a El Vendrell

19.00 h - La CUP participa a l'acte 'La Impurissima 2017, República, i ara què?' (Sant Boi)

19.00 h - Acte de campanya d'ERC amb Marta Rovira, Carles Mundó, Joan Tardà, Jenn Díaz, Ruben Wagensberg i Roger Torrent a Blanes

19.00 h - La candidata de Cs, Inés Arrimadas, atén els mitjans de comunicació a Barcelona

19.00 h - El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, passeja per la Fira de la Puríssima de Sant Boi

20.00 h - Acte de JxCat a Berga