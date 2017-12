Uns ultres cremen una estelada i una pancarta d´ERC després d´una cercavila antifeixista

Un grup d'ultres ha cremat aquest diumenge al migdia una estelada i una pancarta d'ERC al barri de Canyelles de Barcelona just després que tingués lloc una xocolatada i una cercavila antifeixista sota el lema 'Teixim barris lliures de feixisme'.

Els individus lluïen símbols nazis i han cantat temes com 'Arriba Espanya' o 'España es una y no cincuenta i una'. A més, han penjat les imatges dels fets al perfil de Twitter 'Las Voces del Pueblo'. "Els separatistes humiliats abandonen Canyelles davant els "Vivas España" de catalans pacífics", han destacat en un dels vídeos penjats a la xarxa social.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets tot i que, per ara, no s'han denunciat.