Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 7

Arrimadas demana obrir una nova etapa en què Catalunya no sigui notícia pels tribunals



La candidata de Ciutadans a les eleccions catalanes al Parlament, Inés Arrimadas, ha reiterat que respecta totes les resolucions judicials, referint-se a l'ampliació de la investigació del TS al ''comitè estratègic'' i per tant, a Marta Rovira, entre altres, i ha demanat obrir una nova etapa en què Catalunya no sigui notícia per la informació de tribunals. En una conferència al Barcelona Tribuna, Arrimadas ha situat Cs cm el partit ''del pacte'' i ha assegurat que farà president Miquel Iceta si el PSC és la força constitucionalista més votada. La cap de llista de Cs creu que per possibilitar un govern alternatiu ''estendrà la mà'' a totes les forces polítiques, i no descarta treballar l'abstenció dels Comuns per aconseguir-ho. Per Arrimadas, la campanya i les eleccions no estan dins ''la normalitat'' ni ''la tranquil·litat'' perquè els membres del Govern van decidir ''el que van fer'', i ha retret que ''les conseqüències les estem patint tots els catalans''. Per Arrimadas, que ha reiterat que respecta totes les resolucions judicials'', ha recordat que Cs ha complert amb les seves obligacions i en comptes de preguntar-se si Junqueras podrà ser a la sessió de la investidura, es pregunta si Junqueras ''vindrà a la nostra investidura''. Arrimadas ha destacat que s'han presentat a les eleccions havent complint totes les lleis i reconeix que ''tant de bo'' el Govern no s'hagués saltat les lleis i les resolucions judicials, ni hagués declarat la independència.

Iceta descarta pactes amb ERC i no veu "per enlloc" un altre tripartit perquè els projectes són "incompatibles"



El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha descartat pactes amb ERC en la propera legislatura perquè els projectes que defensen són "incompatibles" i ha afegit que un tripartit de les dues formacions amb Catalunya en Comú – Podem no el veu "per enlloc". En roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Iceta ha recordat que PSC i ERC van governar conjuntament amb ICV durant set anys i que malgrat que no compartissin tot el programa hi ha moents en que es poden "acotar" els plantejaments. Ara però creu que això no és possible i ha titllat d'"irreal" plantejar la repetició d'aquesta fórmula govern amb aquests acords. Sobre els comuns, ha defensat que el PSC sempre que ha pogut ha acordat amb ells i ha lamentat que "a la recíproca no ha estat així".

JxCat creu que l'Estat hauria de canviar la paraula "democràcia" si no accepta el resultat del 21-D



Junts per Catalunya (JxCat) ha opinat que l'Estat hauria de canviar la paraula "democràcia" si al final no accepta el resultat de les eleccions del 21-D. La número cinc de la candidatura per Barcelona, Laura Borràs, ha constatat aquest dilluns al matí, des de davant del Museu de Lleida, que la "base de la democràcia" es acceptar els resultats dels comicis. Preguntada per la possibilitat que Madrid mantingui l'aplicació de l'article 155 en cas que els independentistes s'imposin el 21-D, Borràs ha asseverat que les eleccions no tenen "garanties", sobretot perquè hi ha candidats a l'"exili" i a la presó.

Domènech s'erigeix en "força de govern" i posa condicions al PSC i ERC per "estendre la mà"



El candidat de Catalunya En Comú-Podem el 21-D, Xavier Domènech, ha compromès la seva llista a ser "força de govern, de solució, de resolució". "I assumim la responsabilitat de país d'aquests moments; davant d'un moment crític cal responsabilitat, implicar-se en la solució i no en el bloqueig", ha assegurat Domènech a l'esmorzar col·loqui que ha organitzat 'El Periódico' i el Banc Sabadell aquest dilluns. De fet, Domènech ha descartat amb contundència que els comuns investeixin Carles Puigdemont president de la Generalitat. I ha posat condicions a ERC i el PSC per "estendre'ls la mà", sense tancar la porta a un tripartit. Als socialistes els demana que no avalin ni els populars ni Cs i als republicans que "abandonin qualsevol idea d'unilateralitat". "Si no s'abandonen aquestes idees, evidentment no estendrem la mà", ha resolt Domènech. El cap de files dels comuns ha defensat que la única solució a Catalunya passa per un govern que tinguin una "forta vocació transversal del país". "L'alternativa passa per una majoria progressista, decidiran el pes els ciutadans" el 21-D, ha resolt.

Albiol diu que Rivera i Puigdemont coincideixen en l'objectiu "d'enfonsar el PP" per "debilitar el govern d'Espanya"



El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha acusat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, d'estar "obsessionat" en "enfonsar el PPC" per "debilitar el govern d'Espanya". Uns objectius, ha dit, que "en alguns aspectes coincideixen" amb els del president destituït de la Generalitat, Carles Puigdemont. Segons Albiol, Rivera va "insultar" els seus votants i simpatitzants quan va dir que votar el PP és tirar el vot a les escombraries, i caldria que la seva candidata, Inés Arrimadas, demanés disculpes" per aquest fet. Albiol també ha emplaçat al PSC i a Cs a fer "com el PP" i dir "de manera clara" que no arribaran a acords post-electorals amb cap partit que no formi part de l'actual bloc constitucionalista. En aquest marc ha apuntat que "no el sorprèn" l'aposta d'ERC per la unilateralitat, però sí que la notícia pugui estroncar els "objectius" del PSC d'arribar "a acords" amb Podem i ERC sempre que aquesta última formació deixés la via unilateral, "cosa que és impossible".