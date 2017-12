El PP denuncia la CCMA a la Junta Electoral per la cobertura de la manifestació de Brussel·les

El Partit Popular ha denunciat la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA) a la Junta Electoral Provincial de Barcelona per la cobertura que van fer els canals televisius TV3 i 3/24 de la manifestació de suport al president Carles Puigdemont i als consellers destituïts empresonats que va tenir lloc el 7 de desembre a Brussel·les, i que segons la policia belga va reunir 45.000 persones. El PP considera que la retransmissió va vulnerar la Llei electoral, tot i que la direcció de la cadena va decidir no donar-la de manera íntegra pel fet que tenia lloc en plena campanya per als comicis del 21 de desembre. Els populars també afirmen, en l'escrit de denúncia, que la cobertura va tenir una "clara incidència electoral" i que va causar un "perjudici" a les candidatures que no li van donar suport.

Així, a l'escrit de denúncia es diu que la cobertura "àmplia" de la manifestació "partidista" va afavorir "clarament" les formacions polítiques i les candidatures que "de forma notòria" s'identifiquen amb les entitats convocants –és a dir, ANC i Òmnium Cultural, els dos líders de les quals també estan empresonats.

I s'afegeix que, alhora, aquella cobertura va anar "en detriment" de les formacions polítiques i candidatures "que no participen de les posicions defensades per les entitats convocants".

És per això que el PP demana a la Junta Electoral Provincial que dicti "mesures compensatòries" que "reverteixin" la "desproporcionalitat" generada amb la cobertura de la manifestació organitzada a Brussel·les per ANC i Òmnium.

Finalment, el PP demana que, en cas que la Junta estableixi que hi va haver infracció, s'incoï un expedient sancionador contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per la "reiteració" de la parcialitat informativa que, al seu parer, mostren els mitjans públics catalans.

Cal recordar que TV3 i el 3/24 no van fer una retransmissió íntegra en directe de la manifestació, al contrari del que van fer canals privats com ara 'La Sexta' o 'Cuatro', per una decisió de la direcció de la cadena, que va tenir en compte que l'esdeveniment tenia lloc en període electoral i va preveure que una cobertura com les que s'haurien fet fora d'aquesta excepcionalitat podia comportar queixes d'algun partit a la Junta Electoral.