Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 8

Albiol acusa Puigdemont i Junqueras d'haver enganyat els independentistes



El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha acusat aquest dimarts el president de la Generalitat destituït i el vicepresident, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, d'haver "enganyat" els propis independentistes amagant –com suposadament sabien des del 2006- que la via unilateral era "impossible". També ha apel·lat al "vot útil" pel PPC en aquestes eleccions, i ha acusat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, de tenir "interessos comuns" amb Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, perquè tots volen "enfonsar el PPC". Albiol també ha llançat crítiques al primer secretari del PSC; Miquel Iceta, pel suport del seu partit a una moció de CiU, ERC i CUP a l'Ajuntament de Girona per canviar el nom de la plaça de la Constitució pel de "plaça de l'1 d'octubre". "Iceta no pot estar constantment posant una espelma a Déu i una altra al diable", i o bé "destitueix els seus regidors de Girona" que han votat la moció, o sinó dir que "ja li està bé".

Ibarra (PSC) es mostra convençuda que el partit doblarà resultats a Tarragona



La cap de llista del PSC per Tarragona el 21-D, Rosa Maria Ibarra, afronta aquestes eleccions al Parlament amb la convicció que doblaran els dos diputats actuals a la circumscripció i recuperaran els quatre escons que havien obtingut set anys enrere, l'any 2010. La portaveu del PSC a Valls, que va desbancar del primer lloc de la llista al tarragoní Carles Castillo, reconeix que, si guanya el bloc sobiranista i s'insisteix amb la via de la unilateralitat, el PSC no dubtarà en tornar a donar suport a l'aplicació del 155. "A mateixos fets, mateixa resposta, però tant de bo no sigui així", ha dit, en una entrevista a l'ACN. El PSC ha denunciat en diverses ocasions la caiguda d'inversió al territori. "S'ha reduït un 73% en els darrers set anys", assegura Ibarra. És per aquest motiu que un dels principals ítems de la campanya sociali

La Junta Electoral exigeix a Sabadell que retiri la pancarta per demanar la llibertat dels presos polítics de l'Ajuntament



La Junta Electoral ha ordenat a l'Ajuntament de Sabadell que retiri la pancarta per reclamar la llibertat dels presos polítics que penja del balcó principal del consistori. La decisió arriba després que Ciutadans i el PP de la ciutat presentessin un recurs exigint que es despengés aquest cartell en considerar que el contingut era "partidista". De fet, la resolució demana que es treguin tots els símbols "que puguin identificar-se amb alguna de les candidatures al 21-D". En aquesta línia també exigeix que s'eliminin els llaços grocs que hi ha a l'Ajuntament, la Torre de l'Aigua i el Centre Cívic de Torre-romeu. L'equip de govern de la capital vallesana encara no ha concretat si acatarà aquesta ordre.

Actes de campanya previstos per aquest 12 de desembre



9.00 h - El candidat de la CUP, Carles Riera, participa al col·loqui 'Primera Plana' a Barcelona

10.30 h - Roda de premsa del candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, a Barcelona

11.00 h - La candidata número 2 del PP a Barcelona, Andrea Levy, es passejarà pel mercat de la Font dels Capellans de Manresa.

12.00 h - Acte d'ERC sobre mesures programàtiques amb Marta Rovira, Raül Romeva i Roger Torrent, a Barcelona

12.00 h - El cap de llista de CatECP, Xavier Domènech, visita el Mercat de Sant Adrià del Besós

12.00 h - Acte municipalista del PSC amb el candidat, Miquel Iceta; el secretari de Política Municipal, Jaume Collboni, i alcaldes, a Barcelona

12.30 h - La candidata de Cs, Inés Arrimadas, pronuncia una conferència al Cercle d'Economia de Barcelona

19.00 h - Acte d´ERC al Local Cultural de Casserres, amb Marc Sanglas, Queralt Fernández i Alba Camps.

19.00 h - Acte d´ERC a Organyà, a les Homílies, amb Francesc Viaplana, Marta Vilalta i Carme Lostao.

19.00 h - Acte electoral del PSC amb el candidat, Miquel Iceta, i la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, a Rubí

19.00 h - Míting de la CUP, amb la número dos per Barcelona, Maria Sirvent, a Terrassa

19.00 h - Acte de campanya del candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, a Sabadell

19.00 h - El cap de llista de CatECP, Xavier Domènech, participa en un acte amb la número 4 de la candidatura, Marta Ribas. a Mollet

19.00 h - Míting d'ERC a Girona amb Marta Rovira, Carme Forcadell i Roger Torrent

19.30 h - Acte central de la CUP al Bages, al teatre Conservatori de Manresa. Amb Anna Gabriel, Bel Olid, Ramon Vancells i Meritxell Prat. Amb les actuacions d´Anaïs Vila, Natxo Tarrés i Roger Santacana.

20.00 h - Acte central d´Esquerra a l´Anoia, amb Alba Vergés, Ernest Maragall, Antoni Castellà i Núria Picas. Al Teatre de l´Ateneu, a Igualada.

20.00 h - Acte d´ERC a la sala Sindicat de Balsareny, amb Adriana Delgado i Ferran Estruch.