Arrimadas diu a Manresa que la proposta d'indults d'Iceta és una «preparació» per un nou tripartit

La candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha criticat aquest dimecres a Manresa el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha posat sobre la taula possibles indults a Puigdemont, Junqueras i al govern destituït i s'ha apuntat que aquest gest pot significar ''la preparació d'un nou tripartit''. Per això, ha demanat ''votar clar'' i aconseguir que una força constitucionalista sigui la primera força per enviar aquest missatge a tot Europa. Arrimadas ha apuntat que si ERC demana votar per evitar el seu triomf ''és que ho estem fent molt bé'' . Ha advertit també, que els insults i amenaces independentistes, tindran una resposta ''tan forta'' a les urnes, que fins i tot ''ens sentirà Puigdemont des de Brussel·les''.

Arrimadas ha tornat a reivindicar que Ciutadans és l'únic partit capaç de sortir a guanyar i apostar per un canvi ''de veritat'' per a sortir ''del dia de la marmota'' i enterrar el procés. Per això, demana la màxima mobilització per poder fer superar el front independentista, ja que no té clar que que veu amb por pel que suposa Cs. ''Quan ERC diu que s'ha de sortir a votar perquè no guanyi Cs, és que estem fent les coses molt bé'', ha sentenciat Arrimadas. La candidata de Cs ha tornat a dir que per guanyar ''cal sumar'' però reconeix que una victòria del seu partit ja seria un missatge clar a Catalunya, Espanya i Europa que no hi ha una majoria social a Catalunya que vulgui la independència.

Arrimadas ha tornat a recriminar els insults i les amenaces dels independentistes cap als membres de la seva formació, i ha advertit que la resposta es donarà a les urnes ''tan fort'' que la podrà sentir Puigdemont des de Manresa. La cap de llista de Cs ha assegurat que el 21-D és la oportunitat per superar el procés i iniciar una nova etapa i està convençuda que al capdavant de la Generalitat governarà millor que els independentistes. En aquest sentit, ha assegurat que ho tindran molt fàcil per fer-ho millor perquè ''amb no robar, no mentir i no insultar'' ja governaran molt millor que Puigdemont i Junqueras. Ha retret al govern de Juntsx Sí que s'hagi mentit i shagi fet perdre el temps i ha assegurat que ara no tenen projecte i ''no surten del bucle del 155''. Arrimadas ha conclòs que ''de l'estelada no es menja'' i per tant cal treballar perquè els autònoms puguin pagar les factures.

Davant d'unes 200 persones que omplien la sala petita del teatre Kursaal de Manresa, Arrimadas ha demanat també recuperar l'esperit dels pares i avis que van votar la Constitució per garantir aquest canvi que segons ella, necessita Catalunya.

''Abans era el 3%, ara la banda del procés''



El número dos per Barcelona, Carlos Carrizosa, ha precedit l'acte de Manresa i ha carregat fort contra els governs anteriors que han robat o han tapat casos de corrupció entre ells. Carrizosa ha criticat que després del 3% s'ha donat una altra modalitat de corrupció amb ''la banda del procés'' que han estat gastant, ha denunciat Carrizosa, els diners de tots els catalans '' per les seves festes'', i ha posat d'exemple la visita dels alcaldes a Puigdemont a Brussel·les. Per Carrizosa, el primer manament ''no robaràs'', se'l van passar ''per l'arc de Triomf'', i ha afegit les mentides i els insults.

Per això, el número dos de la candidatura taronja, ha insistit en la ''revolució popular i social no induïda des dels despatxos'' que diu, representa Ciutadans, i ha animat altra vegada a sortir a votar

Ciutadans ha congregat a més de les 200 persones que omplien la sala, unes 150 persones en una sala annexa o a l'exterior, on el partit s'ha encarregat de repartir bufandes i mantes taronja per combatre el fred.

En les eleccions del 2015, Cs va aconseguir el 12,08% dels vots a la comarca del Bages, cosa que suposa 12.115 suports.