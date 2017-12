Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 9

Puigdemont: "La independència és la millor política de benestar que podem fer per la nostra gent"



El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, ha sentenciat que "la independència és la millor política de benestar que podem fer per la nostra gent". En un missatge gravat des de Brussel·les, reproduït durant l'acte 'Per un nou Estat centrat en les persones' a la seu d'ONCE de Barcelona, el cap de llista de JxCat també ha denunciat que l'Estat espanyol, "més que un Estat de dret és un Estat que torça el dret". En aquest sentit, Puigdemont ha asseverat que els independentistes ho són per construir un país "millor" per a tots els catalans.



Iceta diu que demanaria l'indult pels polític sobiranistes que fossin condemnats i el PSOE se'n desmarca



El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha afirmat que si és president de la Generalitat "sens dubte" demanaria l'indult pels polítics sobiranistes que fossin condemnats, mentre que el PSOE se n'ha desmarcat. En una entrevista a RAC 1, Iceta ha dit que primer caldrà esperar que hi hagi sentència però si aquesta és condemnatòria s'ha mostrat partidari de l'indult per "tancar ferides i resoldre problemes" i deixar de tenir "una espècie d'hipoteca" a sobre de tots. El socialista ha defensat que la democràcia té "mecanismes per alleugerir i cosir ferides" de conflictes polítics que han acabat en l'àmbit judicial. Davant d'aquestes paraules, fonts del PSOE han expressat que aquesta és l'opinió d'Iceta i la respecten però han reconegut que els ha sorprès i se n'han desmarcat.



Rajoy promet voluntat de "diàleg" el 22D però assegura garantirà que "Catalunya seguirà essent Espanya"



El president del govern espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres des de Badalona –on ha inaugurat "l´oficina d´atenció veïnal" del PP, nom de la seu del partit- al costat de Xavier Garcia Albiol. Rajoy, que ha passejat pel mercat de Llefià, ha assegurat que independentment de qui sigui presiednt, el 22D el seu govern es mostrarà disposat al "diàleg" alhora que "serà la garantia que Catalunya seguirà essent Espanya i Europa". "Això és segur", ha afirmat enmig d´aplaudiments de militants i veïns que l´han escoltat des de l´exterior de la seu per megafonia. Les manifestacions de Rajoy on promet voluntat de diàleg es produeixen després que el líder d´ERC, Oriol Junqueras, li hagi enviat una carta des de la presó on l´han emplaçat a "respectar el resultat" del 21D i "implementar-lo de mutu acord" i mitjançant el "diàleg". Rajoy ha fet referència a les investigacions sobre l´1-O per acusar Puigdemont de pretendre que "hi hagués un govern dèbil" a Madrid pels seus "interessos polítics". "Però el govern no va ser dèbil perquè va aplicar la llei malgrat que teia 137 escons, va cessar el govern de la Generalitat i va obtenir el suport de tot Europa sense excepcions".

Agenda del dia: Actes de campanya previstos per aquest 13 de desembre



09:00 - Barcelona: Conferència de la candidata de Cs, Inés Arrimadas, a l'esmorzar Nueva Economía Fórum

11:00 - Barcelona: El cap de llista de CatECP, Xavier Domènech, participa en un debat organitzat per CCOO

11:00 - Barcelona: Acte de campanya de JxCat ´Per un nou Estat centrat en les persones´

11:00 - Barcelona: La CUP, Som Alternativa i Procés Constituent presenten la iniciativa 'Derrotem el 155. Guanyem la República'

12:00 - Santa Coloma de Gramenet: El president del PPC, Xavier García Albiol, visita el mercat municipal de Fondo

12:30 - Barcelona: El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ofereix una conferència al Cercle d'Economia

18:30 - Sant Sadurní d'Anoia: El president del PPC, Xavier García Albiol, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, visiten les caves Freixenet

19:00 - Manresa: Acte de campanya de Cs amb Inés Arrimadas

19:00 - Tarragona: Acte d'ERC a Tarragona amb Marta Rovira, Carles Mundó, Ernest Maragall i Antoni Castellà

19:00 - Sabadell: El cap de llista de CatECP, Xavier Domènech, participa en un acte electoral amb Elisenda Alamany i Joan Mena, diputat al Congrés

20:00 - Girona: Acte de campanya de JxCat a Girona

20:00 - Vilanova i la Geltrú: Acte polític de la CUP amb el candidat, Carles Riera i els exdiputats Quim Arrufat i Eulàlia Reguant