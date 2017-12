Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 10

Montero (Podem): "Domènech és l'únic candidat que podrà governar sense mentir i sense robar"



La portaveu d'Units Podem al Congrés del Diputats, Irene Montero, ha entrat en campanya aquest dijous al vespre en un míting dels comuns a El Prat de Llobregat. "Domènech és l'únic candidat que podrà governar sense mentir i sense robar", ha etzibat la dirigent de la formació morada en presentar el cap de files de CatECP, Xavier Domènech. De fet, ha cridat a apostar pels comuns, enlloc de per llistes independentistes o constitucionalistes, per "posar-se al capdavant del canvi polític a Catalunya", un canvi que obri després les portes del canvi a l'Estat. "Puc assegurar que si Domènech és president serem un pas més a prop de fer fora Rajoy del govern d'Espanya", ha insistit la portaveu del grup confederal al Congrés.

Rovira crida al suport dels votants del PSC: "Els socialistes amb els que volem pactar es presenten a la nostra llista"



La candidata d'ERC i número dos de la llista, Marta Rovira, ha tancat aquest dijous l'acte que els republicans ha celebrat amb antics militants i dirigents del PSC. I ho ha fet, precisament, apel·lant al suport de tots els "socialistes demòcrates" de Catalunya. Segons Rovira, de fet, aquells socialistes que realment mantenen l'esperit d'aquesta ideologia han deixat el PSC i ara estan a les diferents plataformes que donen suport a ERC. "Els socialistes amb els que volem pactar són amb els que hem muntar aquesta llista. En aquestes eleccions ens presentem amb els socialistes amb els que ens volem entendre", ha sentenciat. De la mateixa manera, la republicana ha apel·lat a tots aquells que des de la sentència del TC sobre l'Estatut al 2010 venen "sentint-se expulsats de l'Estat espanyol". "I ara el que aspirem és a que tots els que es van sentir expulsats de l'Estat l'1-O a cops de porra i tots els que van sortir el 3-O per reivindicar els drets fonamental, ens acompanyin el 21-D", ha sentenciat, tot afegint que té "ganes de representar-los i continuar treballant per ells". "Això és el socialisme democràtic", ha conclòs.

Comín: "El PSC només representa l'unionisme, hauria de renunciar a les sigles i dir-se PUS, Partit Unionista Sobretot"



El candidat d'ERC i conseller de Salut destituït per l'Estat, Antoni Comín, s'ha estrenat en la campanya dels republicans amb un vídeo des de Brussel·les que s'ha emès a l'acte que la formació ha fet amb exmilitants i antics dirigents del PSC que ara donen suport a la llista que encapçalen Oriol Junqueras i Marta Rovira. Com a exdiputat del PSC, Comín ha volgut posar de manifest el seu malestar amb el partit de Miquel Iceta. "Avui el PSC no representa ni els ideals del catalanisme ni els de la justícia social. Representa l'unionisme i res més. El PSC hauria de renunciar a les seves sigles i dir-se PUS, Partit Unionista Sobretot", ha etzibat Comín.

Ábalos alerta que el 21-D està en risc "involucionar" i donar la raó els que volen la "uniformitat" d'Espanya



El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha alertat que el 21-D està en risc "involucionar" i donar la raó als volen la "uniformitat" de l'Estat espanyol. En un míting a Vilanova i la Geltrú (Garraf) acompanyant el candidat Miquel Iceta, ha dit que les properes eleccions catalanes no són un laboratori però si una experiència molt important i que del que es tracta és de "recuperar l'autogovern". "Què curiós que els que ho volien tot han posat en qüestió tot allò conquistat", ha reflexionat. El socialista ha defensat que el que hi ha és un "combat per la democràcia" i la convivència. El secretari d'Organització s'ha mostrat molt crític amb els independentistes però també amb Cs, de qui ha dit que no poden ser la solució perquè són "part del problema".

Iceta reclama "treure les mans de la política de l'educació" i demana "confiar més" en els mestres



El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha reivindicat que els polítics "no han de portar la batalla política al sistema educatiu del país" i per això ha reclamat "treure les mans de la política de l'educació". Ho ha dit en un míting a Vilanova i la Geltrú (Garraf), on ha reivindicat el sistema educatiu català i ha demanat "confiar més" en els mestres. Ha defensat que no es pot pretendre que els professors ho resolguin tot i ha reclamat que tinguin capacitat d'adaptar els seus projectes educatius i no un departament que digui què fer de la mateixa manera arreu del país. D'altra banda, ha criticat aquells que porten "nens a fer 'bulto' a les manifestacions", després de la polèmica sorgida arran de la presència de menors en les manifestacions de la darrera vaga. "No se'ls ha de posar asseguts a una carretera per tallar-la", ha declarat.

Albiol: "La política groga ens condueix a números vermells a Catalunya"



El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha advertit aquest dijous en un míting davant prop de 200 persones a Barcelona que "la política groga ens condueix a números vermells a Catalunya", en referència al groc com a color de reivindicació de l'alliberament dels presos. En un acte on ha estat acompanyat de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i en presència del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, Albiol ha tornat a advertir el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que "no hi haurà cap acord de govern a Catalunya amb indults sobre la taula" i el PPC no permetrà "que es respongui als insults amb indults". També ha admès durant el míting que en aquests moments "no li consta" que la informació sobre el suposat espionatge dels Mossos a la seva persona i a Millo sigui certa, tot i que ha advertit que si ho és actuarà "per defensar la seva honorabilitat".

Alonso (Cs) diu que Iceta haurà de respondre davant els seus votants si el PSC no dona suport a Arrimadas com a presidenta



El cap de llista de Ciutadans (Cs) per Tarragona el 21-D, Matías Alonso, ha advertit al PSC que els votants socialistes "difícilment entendran" que no donin suport a la investidura d'Inés Arrimadas com a presidenta de la Generalitat, si la candidatura taronja és la més votada del bloc unionista i les forces constitucionalistes sumen per formar govern. Alonso, en declaracions a l'ACN, ha dit que el candidat socialista, Miquel Iceta, haurà de respondre davant els seus votants si el PSC no dona suport a Arrimadas. "Nosaltres donarem suport a la força més votada en l'àmbit dels partits disposats a acabar amb el procés i renovar les institucions catalanes i el senyor Iceta haurà d'explicar què vol fer amb els escons del PSC", ha defensat el cap de llista per Tarragona.

Actes de campanya d'aquest dijous, 14 de desembre



9.00 h - Esmorzar informatiu del Fòrum Europa. Tribuna Catalunya amb el cap de llista de CatECP, Xavier Domènech

11.00 h - Acte de campanya de Cs amb Inés Arrimadas i Carina Mejías a Barcelona

11.00 h - Acte de campanya del PSC sobre medi ambient amb el candidat, Miquel Iceta, i l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda

11.00 h - El cap de llista de la CUP, Carles Riera, ofereix una roda de premsa a l'agència EFE

12.00 h - Acte d'ERC amb conversa entre Marta Rovira i Albano Dante Fachín a Barcelona

12.30 h - Acte de CatECP, amb el cap de llista, Xavier Domènech, i el periodista i escriptor Owen Jones

13.00 h - Roda de premsa de Josep Rull (JxCat) a l'agència EFE

18.00 h - Acte de CatECP amb el cap de llista, Xavier Domènech, i la portaveu d'Unidos Podemos al Congrés, Irene Montero, al Prat de Llobregat

18.30 h - Acte d'ERC a Sant Andreu de la Barca, titulat 'Socialistes Catalans', amb Marta Rovira, Ernest Maragall, Maite Arqué, Fabián Mohedano, Toni Comín a través d'un vídeo.

19.00 h - El candidat del PPC, Xavier Garcia Albiol, i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, celebren un acte electoral del PPC a Barcelona

19.00 h - Acte de campanya del PSC amb el candidat, Miquel Iceta, i el secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos a Vilanova i la Geltrú

19.30 h - Albano Dante Fachin participa al míting de la CUP al Prat de Llobregat

19.30 h - Acte de campanya de JxCat a Terrassa