La majoria de partits del Bages denuncien un increment d'atacs als cartells electorals

La tensió política d´aquesta campanya està tenint una traducció directa al carrer: la majoria dels partits polítics, tant independentistes com unionistes, denuncien un increment d´atacs en cartells i pancartes electorals, en comparació d´altres convocatòries. La CUP, un dels més perjudicats, ha denunciat avui els fets a la Junta Electoral del Bages, però també Esquerra, Ciutadans, Junts per Catalunya i el PSC asseguren que reben més actes vandàlics del que és habitual en altres ocasions.

«Hi ha un grup d´individus molt mobilitzats que es dediquen a arrencar la nostra propaganda en diferents municipis», explica Aleix Solé, de la CUP del Bages. «Ens ha passat a Manresa, el Pont, Sant Joan, Sant Salvador de Guardiola, Navarcles.... a molts llocs», afegeix Solé. «I no només afecta la CUP, sinó també la resta de partits independentistes, els llaços grocs, murals dels CDR...», constata. Per aquest motiu, assegura, la CUP ha presentat «una queixa formal» a la Junta Electoral de zona.

«Evidentment, l´excepcionalitat de la campanya emparada pel 155 està provocant que en alguns llocs ens arranquin els cartells», afegeix al seu torn el secretari d´organització d´ERC al Bages, Jordi Palma. «És una cosa bastant generalitzada: no van contra una candidatura independentista en concret, sinó que ataquen tot el sobiranisme en general», diu.

Ivet Castaño, del PDeCat, també manifesta el mateix. «En alguns pobles, com Castellgalí i Avinyó, ens han arrencat cartells. També a Manresa», diu. «Quan podem, fem brigades per tornar a encartellar els mateixos llocs».

La majoria de partits unionistes també fan la mateixa denúncia. Per exemple, Ciutadans. «Ens han desenganxat cartells dels fanals i, el primer dia, es van endur una pancarta que vam penjar al Passeig», lamenta Antonio Espinosa, candidat manresà del partit taronja. «Afortunadament, avui en dia, la cartelleria té menys importància. Són més fonamentals, a l´hora de fer campanya, els mitjans de comunicació i les xarxes socials», constata Espinosa.

El PSC, per la seva banda, també denuncia haver rebut atacs en cartells i pancartes, en pobles com Súria i Sant Joan. Des del PP, en canvi, el berguedà Joan Antoni López deia ahir que no tenia constància de fets similiars en cartelleria del PP a la Catalunya Central.

Per la seva banda, Albert Marañón, d´ICV, explicava que Catalunya en Comú també ha vist pancartes i cartells per terra, «però no sabem dir si més o menys que en altres convocatòries», deia. «Al final, tots els partits estan rebent per totes bandes. És realment preocupant», va afegir.