Tardà llegeix al Congrés una carta de Junqueras a Rajoy: «Respecti el resultat del 21-D i implementem-lo de mutu acord»

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha llegit a l'hemicicle una carta escrita per Oriol Junqueras des de la presó d'Estremera adreçada directament al president espanyol, Mariano Rajoy. A l'escrit, el vicepresident destituït ha emplaçat directament el president espanyol a acceptar el resultat de les eleccions catalanes del 21-D "sigui quin sigui". "L'emplaço a respectar-lo i implementar-lo de mutu acord, sense cops de porra aquesta vegada", afirma.

Junqueras també demana al cap de l'executiu espanyol que "abandoni la via de la judicialització d'un conflicte polític i la via de la repressió i iniciï el camí de la política". A més, també li demana que emprengui accions contra els actes violents protagonitzats per "grups violents d'extrema dreta". Tardà ha llegit la carta durant la sessió de control però Rajoy ja havia abandonat la cambra.

A la carta també recrimina al cap de l'executiu espanyol que a la presó no s'ha trobat amb condemnats per corrupció i li demana que passi un bon nadal "juntament amb els seus".