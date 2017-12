La CUP del Bages denuncia a la Junta Electoral l'arrencada reiterada de cartells

La CUP del Bages va denunciar ahir a la Junta Electoral de Manresa els atacs «sistemàtics» contra cartells i pancartes durant aquesta campanya electoral, i va reclamar que «es posin tots els recursos» per intentar evitar-ho.

La denúncia manifesta que la CUP «ha patit de manera permanent i sistemàtica arrencades i destrucció de material (cartells, pancartes, etc.) en molts dels municipis d'aquesta junta electoral». Segons recorda, «aquesta destrucció va acompanyada també en alguns municipis d'amenaces i violència verbal i física per part de partidaris d'altres candidatures associades a ideologies constitucionalistes» i posa com a exemple el Pont de Vilomara. I constata que aquesta destrucció de material «vulnera el dret a la llibertat d'expressió, a la lliure concurrència electoral i a la igualtat d'oportunitats». Per això, demana a la Junta «que enviïi un requeriment a tots els ajuntaments perquè posin tots els recursos al seu abast per evitar la retirada i destrucció de material de cap de les candidatures que concorren el 21-D».