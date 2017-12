Eleccions a Catalunya 2017: ERC Bages comptarà amb més de 600 apoderats el 21D

Més de 600 persones seran apoderats per Esquerra Republicana de Catalunya al Bages en les eleccions al Parlament del 21 de desembre. Els apoderats estaran repartits durant la jornada entre les més de 200 meses electorals que hi ha a la comarca. Habitualment, ERC ja disposa de nombrosos apoderats en qualsevol dels comicis, però "l´excepcionalitat del 21D", segons fonts de la formació, i la campanya Apoderats.cat, han generat una elevada mobilització de voluntaris disposats a fer el seguiment de la jornada, que farà que Esquerra Republicana "compti amb una xifra rècord de ciutadans per crear una xarxa que garantirà que no hi hagi incidents i fer un recompte de vots paral·lel".

A Catalunya, ERC ha aconseguit mobilitzar més de 15.000 voluntaris per al seguiment del procés electoral a tots els col·legis del país. Els apoderats poden accedir lliurement a tots els locals i meses electorals, examinar-hi el desenvolupament de la votació i de l'escrutini, com per exemple, comprovar que els votants s'identifiquen correctament i figuren al cens electoral, que no hi ha piles massa desiguals de paperetes que puguin influir en la intenció de vot o que no hi ha elements de propaganda electoral.

També poden formular reclamacions i protestes i demanar certificats. En cas que no hi hagi interventor de la seva candidatura, poden actuar com a tals davant de la mesa, participant en les deliberacions amb veu i sense vot.