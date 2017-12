Els Mossos d'Esquadra van espiar Millo i Albiol?

El líder del PP català, Xabier García Albiol, i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, són alguns dels polítics als quals una unitat d'intel·ligència dels Mossos d'Esquadra va fer seguiments, segons han informat a l'agència EFE fonts de la investigació del cas que instrueix la a jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. No obstant, el departament d'Interior nega aquests seguiments, mentre que el ministeri assegura que no li consta.

Segons les fonts citades per EFE, els agents que van fer aquests seguiments a Millo i Albiol pertanyien a la Unitat Central de Resposta Operativa (UCRO), una unitat que s'integra en la Comissaria d'informació dels Mossos d'Esquadra. Les mateixes fonts han afegit que els agents van usar una doble identitat, cosa habitual per realitzar tasques d'informació.

La Policia Nacional hauria trobat proves d'aquests seguiments en els documents que van ser confiscats el passat 26 d'octubre -un dia abans de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI)- als Mossos quan els portaven a cremar en una incineradora. Els documents demostrarien que els agents del cos autonòmic van realitzar seguiments a dirigents del PP a Catalunya i els vinculen amb tasques de protecció del referèndum de l'1-O, malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els va ordenar impedir la votació.

Entre la documentació que pretenien destruir, la Policia Nacional també va trobar arxius relacionats amb l'extinta agència de detectius Método 3, que va elaborar centenars d'informes sobre els principals personatges de la vida política, econòmica i social de Catalunya a petició dels seus clients.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que instrueix la part del cas que afecta els Mossos i altres "col·laboradors" del procés, en la qual està imputat l'excap d'aquesta policia autonòmica Josep Lluis Trapero, està esperant l'informe policial que detall el contingut de les caixes plenes dels esmentats documents.

El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dijous que el suposat cas d´espionatge dels Mossos a la seva persona i al delegat del govern espanyol, Enric Millo, posaria de manifest pràctiques pròpies de la "Gestapo" i de règims "totalitaris". Albiol ha admès que la informació sobre el suposat cas d´espionatge "no està confirmada", tot i que ha apuntat que ha parlat amb un representant del govern espanyol que li ha assenyalat que "sembla que és cartera".

Si es confirma, ha avançat, presentarà una querella contra el màxim responsable dels Mossos en el moment dels fets, que era el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.



Fonts de la conselleria neguen que se'ls espiés

Fonts del Ministeri de l´Interior han assegurat a l´Agència Catalana de Notícies que no els consta "res" en relació a Albiol i Millo, mentre que fonts del Departament d´Interior han negat que se´ls espiés. A més, aquestes últimes fonts han afegit que, en cas que s´haguessin fet tasques de vigilància o contra vigilància a aquests dos polítics per motius de seguretat, n´haurien estat al corrent. Un portaveu del Cos Nacional de Policia (CNP) ha afirmat també a l´ACN que no tenen constància d´aquests suposats seguiments.

Albiol ha convocat una roda de premsa a la seu del PPC per afirmar que el suposat cas d´espionatge que "posa en evidència" fins on arribava el govern de Puigdemont "per tal de provocar aquesta separació de Catalunya de la resta d´Espanya".

"Si aquesta informació s´acaba confirmant posaria en evidència que durant algun temps el govern de la Generalitat ha actuat d´una manera més pròpia d´un règim totalitari que no d´un govern democràtic", perquè "això d´espiar els partits polítics rivals que molesten amb diners públics, ho veiem a la Gestapo, als règims totalitaris i les dictadures, però no és una pràctica normal a les democràcies".

Segons Albiol, el suposat cas d´espionatge demostraria que s´ha actuat "sense respecte a la llei ni cap tipus de límit ètic ni control ni respecte a les persones" perquè "a l´Europa del SXXI no hi ha cap exemple de tan menyspreu a la llibertat i la democràcia com per part del govern de Puigdemont" que "no ha tingut cap tipus de mania en espiar els que significàvem una amenaça per Catalunya". "No és casual que els espiats fóssim el delegat del govern espanyol i el candidat del PPC", ha dit Albiol, que s´ha preguntat "que buscava Puigdemont".



"Això no quedarà així"

En aquest sentit, ha recordat que "la policia i els Mossos d´Esquadra no estan per destruir els rivals polítics", i ha demanat al president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, "que expliqui quan ha costat l´espionatge, perquè s´ha fet, des de quant, què es pretenia conèixer i quina era la finalitat del suposat espionatge". Segons Albiol, la notícia "posa de manifest que l´autèntic enemic dels independentistes és el PPC".

"Això no quedarà així", ha advertit, perquè "no estem disposats a convertir-nos en víctimes dels independentistes" perquè "si avui ens han espiat a nosaltres suposa que si tornessin a guanyar les eleccions demà serien la resta de catalans contraris a la independència".



Possible denúncia

Per aquest motiu ha afirmat que és probable que "a nivell personal" tan ell com Millo adoptin "algun tipus d´acció per salvaguardar els nostres interessos i la nostra honorabilitat". "No ho permetrem ni ho acceptarem", ha dit, com "tampoc que hagin intentat convertir els Mossos en un cos que actua al marge de la Llei" quan "la i mensa majoria dels Mossos són excel·lents professionals".