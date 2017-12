Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 11

Rovira diu que s'adaptarà el desplegament de la República a la "força del mandat" del 21-D i a la reacció de l'Estat



La número dos de la llista d'ERC per al 21-D, Marta Rovira, ha assegurat, durant la roda de premsa celebrada a l'ACN, que si governen els republicans adaptaran el desplegament de la República catalana i els seus plans d'acció a la "força del mandat democràtic" que hagin aconseguit obtenir els independentistes en aquestes eleccions i a la "reacció de l'Estat" al resultat dels comicis i la formació d'un Govern. "El procés democràtic hauria de seguir amb una sèrie de lliçons que portem apreses", ha sentenciat en referència a com ha reaccionat l'Estat fins ara. D'altra banda, Rovira ha assegurat que no pensa "lligar-se de mans i peus" posant terminis perquè comenci un diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat un cop constituït el nou executiu, però sí ha avisat que aquests tempos s'hauran de marcar un cop hagi començat. A més, la candidata republicana ha descartat dimitir i deixar la primera línia política si el 21-D no aconsegueix guanyar les eleccions i Cs passa per davant d'ERC.

Colau insisteix: "Un govern d'esquerres i progressista és possible"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha insistit aquest divendres al vespre en la tesi dels comuns de cara als pactes postelectorals. Colau considera que com més avança la campanya més es visualitza que "les úniques majories" són la suma de les esquerres. "Un govern d'esquerres, progressista, és possible", que "superi" la dinàmica de blocs i que posi al centre l'agenda social. L'alcaldessa de la capital catalana considera que aquest nou govern hauria treballar per "avançar en l'autogovern" i en aquest sentit ha reivindicat la candidatura de Catalunya en Comú-Podem a les eleccions del 21-D. Un govern "que no posi excuses i que s'arremangui i es posi a treballar fins a donar resposta a les necessitats d'aquest país", ha reclamat Colau en obrir un acte electoral dels comuns aquest divendres a Badalona al costat del cap de llista, Xavier Domènech; de l'escriptor britànic Owen Jones i del líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon.

Albiol apel·la al "vot útil" del PPC i adverteix que quedar per darrere la CUP seria una "autèntic descrèdit"



El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha apel·lat aquest divendres al "vot útil" per la seva formació i ha alertat que quedar per darrere de la CUP el 21D –com apunten algunes enquestes- seria un "autèntic descrèdit" per al partit que ha aplicat l'article 155 per retornar "la normalitat" a Catalunya. "És inadmissible que el partit que ha aplicat el 155 aparegui per darrere la CUP" a les enquestes, ha dit, un fet que "dona autoritat moral els que ens han portat a aquesta situació". Albiol ha fet aquestes manifestacions després de lliurar aquest divendres a Càritas de Badalona una remesa d'aliments recollits per les Noves Generacions del PPC, en un acte on ha pres la paraula per acusar el govern de Puigdemont d'haver prioritzat el "procés" per sobre "els més necessitats". "Per sobre la independència hi ha la llei de dependència", ha afirmat.

Puigdemont denuncia per amenaces els dos civils del vídeo en un tanc de l'exèrcit espanyol



El president Carles Puigdemont, candidat de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D, ha presentat una denúncia a la fiscalia espanyola contra els dos civils que van amenaçar-lo a ell i al líder de Podem, Pablo Iglesias, des de dalt d'un tanc de l'exèrcit espanyol, segons ha pogut confirmar l'ACN. En el vídeo, difós a través de les xarxes socials, es podien veure els dos homes dalt del tanc en una caserna de Saragossa, on van accedir per ser amics d'un suboficial. El Ministeri de Defensa va anunciar una investigació sobre el cas. En la denúncia, Carles Puigdemont posa en coneixement de la Fiscalia els fets i adverteix que podrien ser constitutius d'un presumpte delicte d'odi i un altre d'amenaces. Així mateix reclama identificar els subjectes que apareixen al vídeo així com els responsables de la unitat i qualsevol altra persona que tingués la custòdia del tanc i hagués permès l'accés als dos civils.

Jordi Sànchez: "L'única victòria que Rajoy no podrà amagar ni manipular és la del president Puigdemont"



El candidat número dos de la llista de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha intervingut en l'acte central de la campanya amb un missatge gravat d'àudio. L'expresident de l'ANC ha assegurat que l'únic "adversari polític" en les eleccions del 21-D no són ni els candidats de Cs, PSC i PPC, Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier García Albiol -respectivament-, sinó el president espanyol, Mariano Rajoy. Segons ha afirmat Sànchez aquest divendres al vespre, "l'única victòria que Rajoy no podrà amagar ni manipular és la del president Puigdemont", unes paraules que s'ha endut una gran ovació al pavelló d'esports de la Vall d'Hebron, ple amb més de 3.000 persones. El número dos de JxCat, empresonat a Estremera des de fa dos mesos, ha demanat que "no es doni l'esquena" a Puigdemont, i ha exigit a Rajoy que tregui "les seves mans brutes" del Govern de la Generalitat.

Domènech descarta una repetició d'eleccions i facilitar la investidura a un govern "on hi hagi la dreta"



El cap de llista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha assegurat aquest divendres que no contempla ara una repetició d'eleccions després del 21-D perquè insisteix que la via que "desbloqueja" la situació política a Catalunya és un pacte de govern que impliqui ERC i el PSC en un executiu transversal amb els comuns. De fet, Domènech confia en revertir la dinàmica de "blocs" entre independentistes i no independentistes: "No som aquí per decidir entre un bloc o un altre; [...] no hem vingut a abstenir-nos sinó a transformar". En roda de premsa a l'agència EFE, Domènech ha descartat també "pactar" un govern que impliqui forces de dretes. En ser preguntat si facilitarien, però, una investidura d'ERC si pacta amb JxCAT, ha respost: "Creiem que el futur de Catalunya no passa per un govern on hi hagi la dreta".

Arrimadas evita respondre ''les ocurrències'' d'Iceta després del seu matís sobre els indults



La candidata de Cs ha viatjat aquest divendres fins a Figueres i no ha volgut respondre a Miquel Iceta i la seva puntualització sobre els indults perquè ha manifestat que no pot comentar cada dia ''les ocurrències'' del líder socialista. Abans de fer una visita a la zona comercial, Cs s'ha mostrat prudent amb les darreres enquestes publicades però ha reiterat que Cs és l'únic vot ''clar i nítid'' per un projecte de convivència i guanyar Junqueras, Rovira i ''les seves mentides''. També assegura que és l'opció clara per evitar una nova aplicació del 155, que ha recordat, es va tirar endavant precisament amb la condició de convocar eleccions de manera urgent. Per Arrimadas, amb un nou govern, el 155 s'hauria d'acabar.