L'ANC només reconeixerà Puigdemont com a president «legítim» després del 21-D

L'ANC assegura en un comunicat intern a la militància que després del 21-D "reconeixerà únicament el president legítim sorgit de les urnes" del 27 de setembre de 2015, és a dir, Carles Puigdemont. "I el Govern que aquest designi", afegeix el text.

L'entitat apunta que només reconeixerà doncs un executiu format per forces independentistes, "obert" a candidatures que també apostin per implementar una república a Catalunya. "Només d´aquesta manera s´anul·larà l´acció il·legítima i il·legal que l´article 155 ha produït a les institucions catalanes", diu el comunicat.

De fet, l'entitat sobiranista també adverteix que no acceptaran que formin part del Govern "aquells que, activament o passiva, hagin fet costat a l'aplicació de l'article 155".

En aquest context, el comunicat de l'ANC també diu que donaran suport a les forces polítiques que es comprometin públicament a "la consolidació de la república, la restitució del govern legítim i l'inici del procés constituent".

El text de l'entitat sobiranista arriba "davant l'absència d'un acord mínim de punts programàtics". I en aquest sentit l'ANC manifesta un "profund desacord" amb qualsevol declaració "individual o col·lectiva" dels independentistes que generi "confusió i dubtes", que "insinuï pactes postelectorals amb forces no independentistes o estigui per intentar vies lentes amb una legislatura autonòmica de 4 anys".

"Que el nostre suposat silenci o neutralitat en els nostres missatges de campanya electoral no s´interpretin com una complaença o complicitat envers les manifestacions individuals o col·lectives provinents de les llistes independentistes. Nosaltres no tenim intencions partidistes ni les tindrem i treballarem per assumir compromisos ferms per part de les candidatures independentistes", avisa l'ANC.

Per tot plegat, l'entitat sobiranista demana als socis i simpatitzants que dipositin un vot "clarament i indubtablement independentista" a les urnes del 21-D.