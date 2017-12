Missatge de veu de Junqueras des de la presó: «Volem un país per a tothom»

El candidat d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat un missatge d'àudio des de la presó d'Estremera que publica el diari 'Ara' aquest dissabte. "En la construcció del futur el més important és el camí que seguim conjuntament amb tots els nostres conciutadans. Volem un país per a tothom i només serà realment per a tothom si tothom se'l pot sentir seu i contribueix a construir-lo", aquest és el missatge principal del breu àudio que no arriba al minut de durada. Junqueras també ha apel·lat als valors de la "honestedat, el rigor i la vocació pel treball". Uns valors, que segons el candidat d'ERC, s'han de concretar en feines més productives i dignes, en escoles cada vegada més creatives i inclusives i amb el suport a les famílies, com a "millor eina per construir un país millor".

Es tracta del primer missatge de veu de Junqueras des que va ingressar a la presó d'Estremera el passat 2 de novembre. Junqueras defensa que el futur només té sentit si es treballa per construir una societat justa "des del respecte més escrupolós a la dignitat de cadascú".