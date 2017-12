Puigdemont: «Arrimadas, Iceta i Albiol no podran aguantar la mirada de Jordi Sànchez quan entri al Parlament»

El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, ha afirmat que els caps de llista de Cs, Inés Arrimadas; del PSC, Miquel Iceta; i del PPC, Xavier García Albiol, no podran aguantar la mirada del número dos de JxCat, Jordi Sànchez, quan aquest entri com a diputat al Parlament.

Després que l'advocat de l'expresident de l'ANC hagi denunciat que l'han canviat de mòdul a la presó de Soto del Real com a represàlia per la gravació d'àudio emesa en l'acte central de JxCat, Puigdemont ha dit que la dignitat de Sànchez és "infinitament superior" a la del bloc del 155.

En una intervenció en directe des de Brussel·les en l'acte de JxCat al Moll de la Costa de Tarragona, el president destituït ha exigit que Iceta es disculpi amb tots els catalans, després que l'expresident del Parlament i dirigent socialista Josep Borrell hagi dit al candidat socialista que "està bé cosir ferides però abans s'han de desinfectar".

En una de les intervencions des de Brussel·les més contundents de la campanya, Puigdemont ha insistit -en referència a Iceta- que Catalunya no es mereix un candidat a la presidència de la Generalitat que permeti que es consideri que una part "important" del país té una "malaltia" i una "infecció", en al·lusió a les paraules de Borrell.

En aquest sentit, el president destituït ha interpel·lat el candidat del PSC directament per dir-li que Catalunya "no està malalta", sinó "ocupada" per gent a qui Iceta ha donat el seu "suport" perquè "peguin, vexin, empresonin i exiliïn". En contraposició, Puigdemont ha subratllat que l'independentisme no ha gosat mai qualificar ni tractar la resta de catalans d'"infecciosos" o els ha amenaçat de "liquidar-los".



Visites de Valls i Vargas Llosa



D'altra banda, el cap de llista de JxCat també ha tingut paraules per l'exprimer ministre socialista francès Manuel Valls, que aquest dissabte ha intervingut en mítings de Cs i el PPC a Catalunya. Puigdemont ha constatat que el poble cors té "sort" que Valls ja no sigui el primer ministre de França, després que l'actual president francès, Emmanuel Macron, hagi acceptat parlar amb els nacionalistes corsos. Aquest diumenge els independentistes de Còrsega van guanyar les eleccions regionals.

En canvi, el candidat de JxCat ha afirmat que Valls ve a Catalunya "a dir que cal fer el contrari". Puigdemont ha aprofitat la visita de l'exprimer ministre francès per argumentar que no hi ha diferències entre les formacions que lideren Arrimadas i Albiol. "Tant se val fer mítings per Cs com pel PPC, són el mateix".

Des de Brussel·les, i davant d'un miler de tarragonins que ha omplert el refugi 1 del Moll de la Costa, Puigdemont també s'ha referit a Mario Vargas Llosa, que aquest dissabte ha assistit a un acte de Cs. Sobre l'escriptor i l'exlíder socialista francès, el candidat de JxCat ha dit que "venen de fora, no tenen ni idea de la realitat del país i venen a dir què es pot fer i què no". "Han de treure els Sants Cristos Grossos de l'armari perquè estem guanyant", ha subratllat.