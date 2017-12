Consulta com saber on has de votar el 21 de desembre.

Amb les eleccions catalanes a tocar, és hora de confirmar en quin col·legi i mesa electoral et toca dipositar el teu vot. Si et preguntes com saber on he de votar el 21 de desembre, en aquest article intentem donar-te la solució. Els comicis es presenten molt oberts i, a diferència d'altres convocatòries, aquesta serà en dia laborable. Consulta també l'horari d'obertura dels col·legis electorals i com demanar el permís laboral.

Com puc saber on em toca votar?



Per norma, l'Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal en què figuren les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral, la secció en la qual està censat, la mesa on li correspon votar i l'adreça del col·legi electoral.

Si no has rebut la targeta censal o l'has perdut, hi ha altres fórmula per saber a quin col·legi electoral et toca votar:



Presencialment , al vostre ajuntament o en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

, al vostre ajuntament o en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral. Per telèfon trucant al telèfon 901 101 900 de l'Oficina del Cens Electoral

trucant al telèfon de l'Oficina del Cens Electoral O bé per Internet a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (https://sede.ine.gob.es)

Si ets de Manresa, l'Ajuntament ha habilitat un web amb tota aquesta informació.

Quin és l'horari de votació en les meses el 21 de desembre?



Tot i ser en dia laboral, l'horari de les eleccions catalanes serà l'habitual. La votació s'inicia a les 9.00 hores del dia 21 de desembre i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l'accés al local, se li permetrà votar. En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l'hora d'acabament s'allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).

