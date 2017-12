Una desena d'ultres d'Hogar Social Madrid intenten boicotejar la visita de Rovira a Junqueras

Una desena de membres del grup ultradretà i xenòfob Hogar Social Madrid han irromput a les portes de la presó d´Estremera mentre la candidata d´ERC, Marta Rovira, i una vintena de republicans visitaven el centre penitenciari i atenien els mitjans de comunicació. Amb crits en favor de l´empresonament dels independentistes, de la "il·legalització dels separatistes", i consignes com "no ens enganyen, Catalunya és Espanya", ""catalanitat és espanyolitat" i "on està l´osset, l´osset on està" –en referència al líder d´ERC, Oriol Junqueras-, els ultres han desplegat una pancarta on es podia llegir "Espanya no es rendeix" en castellà i banderes espanyoles per intentar boicotejar l´acte dels republicans. Quan s´han intentat apropar més a Rovira i els candidats d´ERC, agents de la Guàrdia Civil s´han posat enmig impedint que poguessin accedir fins als polítics catalans. Algun d´ells, de fet, ha forçat el pas i els agents han hagut d´apartar-lo i obligar-lo a marxar més lluny. Posteriorment, el número tres de la llista d´ERC, Raül Romeva, ha criticat que entre ells hi hagués algun dels "condemnats" per l´assalt al Centre Blanquerna a Madrid i ho ha qualificat de "lamentable".

I és que, per a Romeva, la presència d´aquests ultres vinculats a moviments neofeixistes "no representa el sentiment majoritari dels ciutadans espanyols", però sí evidencia "un problema". "Aquests fets són lamentables passin on passin i demostren la incoherència que hi ha. Que aquestes persones, que en alguns casos estan vinculats a condemnes per la justícia com la de l´assalt a Blanquerna i que han demostrat una actitud violenta, hostil i intolerant, estiguin en llibertat, i en canvi estiguin tancades persones com Junqueras, Forn i els Jordis és de tal desproporció que queda clar que l´independentisme a Catalunya no és el problema, és la fragilitat de l´Estat", ha sentenciat.

En aquest sentit, Romeva ha lamentat que al mateix temps "hi hagi gent tancada a la presó amb provada practica i actitud pacífica, i fora els que de manera hostil, violenta, agressiva i intolerant estaven expressant-se sense cap restricció". "Això no ho podem mirar des de la distància. Ho hem d´atacar de rel. La imatge d´avui és molt gràfica del problema que hi ha a Espanya i a Europa si permetem que això continuï", ha afegit.

En acabar la visita i Rovira entrar a Estremera a veure Junqueras, la resta de republicans han marxat i els ultres s´han quedat sols aïllats per la Guàrdia Civil.