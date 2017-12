Duran i Lleida signa un manifest de suport a la candidatura d'Iceta el 21-D

Diversos exconsellers de la Generalitat d'UDC, com Josep Antoni Duran i Lleida, i del PSC han signat un manifest en favor de la candidatura de Miquel Iceta pel 21-D. El text ha rebut també el suport d'exdiputats, exsenadors i ex-alts-càrrecs de les dues formacions. El manifest defensa que la candidatura d'Iceta, "reforçada" amb l'aliança amb Units per Avançar, és "la que millor recull les possibilitats d'obrir una nova etapa de concòrdia i de diàleg que tornin la pau social i política a Catalunya". Entre els signants hi ha els exconsellers d'UDC Lluís Alegre (Comerç), Ignasi Farreres (Treball), Xavier Hernàndez (Ensenyament) i Toni Isac (Justícia). Per part del PSC, signen Joaquim Llena (Agricultura), Caterina Mieras (Cultura), Josep Miró i Ardèvol (Agricultura), Jopse Rañé (Treball), Xavier Sabaté (Governació) i Antoni Siurana (Agricultura). Entre els signants també hi ha Manuel Milian Mestres (PPC) i Josep López de Lerma (CDC).

Els signants reconeixen la "diversitat" dels seus orígens ideològics i/o partidistes però coincideixen en que cal sortir de l'"atzucac" en que es troba la política catalana i "fugir de la polarització actual i bastir ponts de diàleg" entre els catalans i amb l'Estat.

Segon manifest de dirigents del PSC

La formació socialista ha fet públic també aquest dimarts un segon manifest, secundat per exdirigents del PSC que aposten per la candidatura d'Iceta com a "eina de transversalitat, de superació de l'esquerda que amenaça de fracturar Catalunya en dues meitats". Els signants posen de manifest la "polarització extrema dels nacionalismes oposats" i la "desinhibició dels hiperventilats a banda i banda".

Davant d'això, esperen que l'esperit que propugna el primer secretari del PSC "s'obri pas per sobre dels frontismes i pugui ser una eina pacificadora que obri una nova etapa". Aquesta nova etapa ha de ser tant catalana com espanyola, "on Catalunya pugui exigir i pugui assolir, des de la forma de la immensa majoria i de les aliances espanyoles possibles, un tracte just i un ple reconeixement nacional".

Entre els signants d'aquest segon manifest hi ha Irene Balaguer, Daniel Font, Jordi Font, Raimon Obiols, Eduard Rivas i Joan Carles Mas, entre d'altres.