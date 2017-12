Eleccions a Catalunya 2017: Diari de campanya, dia 15

Rovira exigeix l'alliberament de Junqueras a les portes d'Estremera i acusa Espanya de "demofòbica"



La número dos de la candidatura d'ERC a les eleccions del 21-D, Marta Rovira, s'ha desplaçat aquest dimarts a la presó d'Estremera per exigir la posada en llibertat del cap de llista i líder del partit, Oriol Junqueras, que roman al centre penitenciari de manera preventiva. Abans d'entrar a veure al candidat republicà, Rovira ha apuntat a l'Estat espanyol com a responsable de l'empresonament "injust" de Junqueras, i ha convidat els dirigents polítics d'Espanya a "aprendre la lliçó que la democràcia sempre guanya i que és l'instrument que ha de permetre resoldre la discrepància política i defensar totes les idees". "No podem utilitzar fiscals i jutges. Per això existeix al democràcia", ha sentenciat en declaracions als mitjans. I és que per a la republicana, amb la seva actitud, l'Estat demostra que "és demofòbic i que té por de la democràcia".

Iceta diu que el procés independentista ha deixat una "ferida enverinada" que cal "netejar"



El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha afirmat que cal "netejar" la "ferida enverinada" que ha deixat el procés independentista. Ho ha dit durant el col·loqui Primera Plana de 'El Periódico' en ser preguntat per les paraules de l'expresident del Parlament europeu Josep Borrell sobre que calia "desinfectar". Iceta ha afirmat que Borrell té raó quan parla de la "necessitat d'aclarir les coses per no tancar les ferides en fals" i ha apuntat que cadascú escull les seves expressions. "Tenim una ferida, si m'ho permeten enverinada, s'ha volgut dividir un país i enfrontar uns territoris amb uns altres, s'ha volgut aixecar una frontera, fer aparèixer un problema polític com un greuge a la dignitat del país. O són capaços de netejar-ho o no ens en sortirem", ha declarat. D'altra banda, ha esperat que no hi hagi sancions contra Oriol Junqueras i Jordi Sánchez per intentar comunicar-se "d'alguna manera" amb l'electorat des de la presó.

La CUP preveu "donar la sorpresa" el 21-D tot i que l'Estat ha jugat la campanya "amb les cartes marcades"



La CUP confia en "donar la sorpresa" aquest dijous i revertir l'escenari que apunten la majoria d'enquestes, que els donen una petita davallada. La portaveu del Secretariat Nacional i número deu de la llista per Barcelona, Núria Gibert, assegura que la CUP sempre ha estat una força "menystinguda" pels sondejos, però ells confien que els resultats del 21-D els acabaran donant "la clau per implementar la República". Gibert ho ha explicat en l'última roda de premsa d'aquesta campanya electoral que considera que ha estat adulterada per l'estat espanyol. Han jugat, diu, "amb les cartes marcades" i el "feixisme" ha actuat amb "impunitat".

Arrimadas, a Iceta: ''L'important no és qui tingui la cadira presidencial sinó el projecte alternatiu''



La candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha respost a Miquel Iceta, la proposta d'un govern amb el PSC i el PP però amb el líder dels socialistes de president, i ha detallat que ''l'important no és qui té la cadira presidencial, sinó el projecte alternatiu''. En una atenció als mitjans, Arrimadas s'ha mostrat convençuda que el PSC estarà ''al costat'' de Cs abans que Iceta sigui president ''a qualsevol preu''. Arrimadas s'ha tornat a reivindicar com la presidenta de la reconciliació, el seny i la tranquil·litat i ha alertat que el procés ''encara no ha fet tot el mal que podia fer''. La líder de Cs ha assegurat que no li consta que s'hagin utilitzat correus electrònics personals per demanar el vot, en referència a una polèmica sorgida a les xarxes socials.

Els Verds demanen el vot per JxCat per "restaurar" el "Govern legítim" i "construir" la República



Els Verds – Alternativa Verda ha demanat el vot per Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D amb l'objectiu, segons apunta, de "restaurar" el "Govern legítim" amb el president, destituït pel govern espanyol, Carles Puigdemont al capdavant, "revertir" els efectes "nocius" de l'aplicació de l'article 155, "facilitar" l'alliberament dels "presos polítics" i "construir" una República catalana "sobre la base del respecte i l'economia sostenible". El partit ecologista ha denunciat que Catalunya viu una situació excepcional després del "cop d'Estat" dut a terme pel govern del PP, "que ha suposat la destitució il·legal del Govern i la dissolució del Parlament" i, per tant, subratllen, "és l'hora de prendre decisions excepcionals". En aquest sentit, els Verds consideren que la candidatura JxCat és "la que més s'assembla a una llista unitària, oberta, plural, sense sigles partidistes i formada per persones de molts i diversos àmbits de la societat".

Domènech: "Sóc el president que puc construir la transversalitat per al futur d'aquest país"



El candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, s'ha erigit aquest dimarts en candidat a la presidència d'un executiu progressista i d'esquerres. En l'últim dia de campanya electoral, Domènech ha reblat: "Sóc el president que pot construir la transversalitat per al futur d'aquest país". Ho ha dit des de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) , on s'ha reunit amb representants sindicals del sector del cava, i just després que el cap de files del PSC, Miquel Iceta, hagi apostat per rebre el suport de Cs, el PPC i els comuns per ser investit. "Li estendrem la mà per un govern transversal", ha matisat Domènech. Una fórmula que exclou, ha conclòs, els partits de Xavier García Albiol i Inés Arrimadas.