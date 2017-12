Eleccions a Catalunya: catalans a l'exterior denuncien anomalies en el vot als consolats

El voluntaris que s'han organitzat per fer supervisar el vot exterior de les eleccions catalanes d'aquest 21 de desembre als consolats d'arreu del món han denunciat que els catalans a l'exterior han trobat anomalies i dificultats a l'hora d'exercir el seu vot. Segons han informat, el material de vot no ha arribat a algunes ciutats o ho ha fet massa tard. A més, han afirmat que en alguns consolats el personal funcionari i diplomàtic no els ha permès prendre nota dels vots per correu que hi han arribat i que, per tant, només han pogut anotar el vot presencial. Així, han denunciat que en alguns casos no han pogut fer un recompte efectiu dels vots ni s'han donat les condicions necessàries per poder considerar que el procés ha estat transparent. Aquest és un projecte impulsat per Catalans al món per supervisar el procés electoral a l'exterior.

El govern espanyol diu que els problemes de vot a l'estranger són culpa dels serveis postals respectius



El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, han assegurat aquest dimecres que si alguns catalans residents a l'estranger tenen problemes per votar a les eleccions del 21-D és per culpa dels serveis postals dels respectius països. Dels més de 226.000 electors censats a l'estranger, només 39.521 han demanat votar i se'ls ha acceptat fer-ho, un 17,5% del total però un 81% més que el 2015.

Millo i Puigserver han recordat que des de l'endemà de la convocatòria d'eleccions els residents a l'estranger podien demanar el vot per correu. A partir d'aquí, s'activa la maquinària perquè la delegació provincial del cens electoral respectiu els enviï al seu domicili a l'estranger les paperetes i el sobre. Per això es depèn del servei de correus de cada país, i Puigserver ha dit que no és el mateix el servei de correus francès, per exemple, que el d'altres països. Si en algun lloc hi ha alguna incidència greu, ha dit Millo, l'haurà de resoldre el consolat o ambaixada respectiu.