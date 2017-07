"Arran de la crisi vam optar per la diversificació del producte"

Innaltech, marca registrada de Grifell Pons, dissenya i elabora sistemes de tancaments d´alumini per obtenir solucions tecnològicament més estètiques, energèticament eficients i globalment sostenibles. Fundada el 1973 per Lluís Grifell, l´empresa, amb seu a Sant Fruitós, va néixer per donar resposta a una demanda creixent de sistemes de tancament d´alumini.

Quina ha estat la trajectòria de l´empresa?

Quan la va crear el meu pare i durant molts anys l´activitat va estar enfocada a dissenyar i comercialitzar els perfils d´alumini, és a dir, fem el primer pas perquè després es puguin fer les finestres. Al llarg dels anys l´empresa ha desenvolupat sèries i perfils propis adaptats a les exigències del mercat. Durant anys vam ser una empresa que depeníem molt del món de la construcció, i això ens va fer molt mal en els anys forts de la crisi: menys demanda, molts impagats... A partir d´aquí vam veure que no podíem dependre només d´un sector i que havíem de diversificar el producte.

Què van fer?

Vam crear una altra marca comercial. A part d´Innaltech, que són els sistemes de tancament d´alumini, des de fa dos anys tenim Woorbel, un centre de mecanitzat on elaborem accessoris i peces bàsicament per a finestres. Ens serveix tant per a autoconsum com per subministrar altres empreses. A part del sector de la construcció, ara també treballem molt per al sector industrial.

El creixement de l´activitat ha suposat també una expansió de mercat?

Sí. Venem els nostres productes a diferents països. Principalment a Catalunya, al sud de França i a Andorra. Però també exportem a altres punts de l´estat espanyol, a Amèrica del Sud i al

Marroc.

Quina és la plantilla actual de l´empresa?

A Grifell Pons som pràcticament una trentena de persones. Tenim la seu central a Sant Fruitós de Bages però també naus a Sallent.

Parlant de naus, fa pocs mesos van invertir en l´ampliació de naus, oi?

Sí. El novembre passat van enllestir aquesta actuació. De fet, no parem mai, ja sigui apostant per més espai, invertint en maquinària... També hem estrenat un centre de mecanitzat.

Inversió constant, pel que diu. Com s´ho fan?

El diner que generem el reinvertim a l´empresa, és l´avantatge de ser 100% familiar i no tenir socis. Sempre estem pensant en com millorar i innovar.

Quines són les actuacions de futur?

Intentar diversificar-nos encara més. Pensar en nous productes, i sempre tenint present la qualitat.

Tot i la solvència econòmica de l´empresa, teniu el suport de BBVA. Què us permet?

Els programes i les solucions que ens ofereix BBVA per poder finançar les inversions ens permeten créixer i expandir-nos. Estem molt contents amb el tracte i el suport de l´entitat bancària, i molt agraïts a la seva tasca.