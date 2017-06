"El nostre ADN és el servei, la qualitat i el preu competitiu"

Discrepo fabrica roba esportiva d´alt rendiment i personalització Tuga Active Wear. L´empresa és d´Igualada i dissenya, fabrica i ven el producte final: peces còmodes, pràctiques i estètiques, segons comenta el gerent, Illan Botines.

A qui va dirigit el seu producte i quin és el seu mercat?

El nostre producte arriba allà on hi ha un grup de gent implicada en l´esport i la natura en general, som fabricants de peces tècniques personalitzades per a col·lectius i per a diferents esports. En aquests moments, el nostre principal mercat és la península, sense deixar de banda la possibilitat de sortir a vendre a l´estranger.

Estem parlat de disseny i fabricació de roba tècnica esportiva però específica per a cada disciplina i amb materials innovadors, oi?

Sí, així és. Fem peces tècniques personalitzades, fabriquem material per running, trail running, ciclisme en ruta, BTT, enduro, esquí de fons i esquí de muntanya.

Quin material fan servir?

Apostem per licres bielàstiques i teixits de doble capa amb membranes interiors, que són materials capaços d´aïllar i alhora deixar transpirar el nostre cos. Aquests materials bàsicament els comprem aquí, però els més tècnics vénen de fora, concretament d´Itàlia.

La innovació tecnològica, la qualitat... Aquest és el seu valor afegit?

Per descomptat. Hi ha força marques en el nostre sector i no totes compleixen aquests requisits, des del principi teníem clar que ens havíem de diferenciar. El nostre ADN és el servei, la qualitat i els preus competitius.

Com va néixer l´empresa?

Va néixer de la passió per l´esport i la natura. Després d´un temps analitzant els diferents mercats i mirant les mancances i la complexitat de cadascuna de les disciplines que treballem vam fer una aposta ferma per treure la nostra marca.

Com ha anat evolucionant?

Al principi tot era més fàcil, la gent estava més receptiva perquè en segons quins esports hi havia una gran mancança de producte de qualitat i nosaltres vam fer accions directes per captar l´atenció del nostre potencial client. Avui dia encara continuem fent la mateixa política, invertim temps i diners a millorar el producte per poder satisfer el nostre client, però també és cert que el mercat s´ha massificat i en aquests moments hi ha una sobreoferta en tot el sector de l´esport.

Quants treballadors té en aquests moments l´empresa?

Entre els directes i els indirectes estem per sobre de la vintena.

Professionals que han fet possible que la marca s´hagi fet un nom al mercat, gràcies a aquesta millora tecnològica constant que comentàvem. Això implica, suposo, inversions, ja sigui en maquinària, etc?

Sí, hem de destacar que tot i la crisi que hem viscut a escala global, nosaltres sempre hem pogut comptar amb un gran suport per part d´entitats bancàries.

Un d´aquests bancs és el BBVA. Com els ajuda?

Ja fa temps que treballem amb ells, la relació i el tracte personal és excel·lent, tenim molt bon feeling i això fa que quan des de l´empresa tenim una nova idea o projecte els primers a qui en fem partícips és BBVA. Fins ara sempre ens han escoltat i han estat al nostre costat quan els hem necessitat.