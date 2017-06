«Tenim un bon equip al costat que ens ha ajudat a créixer com a empresa»

A qui van dirigits els seus productes?

Van destinats a professionals del món de la tapisseria, tant industrial com nàutica o decorativa. També a les botigues de mobles, matalasseries, decoradors, càmpings i hostaleria en general.

Quines són les principals característiques i avantatges dels productes que fabriquen?

Treballem amb qualitat i servei a un preu raonable, fem diverses rutes diàries pràcticament a mig Catalunya. El client valora molt que, si demana material avui, en 24 hores ho té a les seves instal·lacions. Per això intentem donar molta importància a l´estoc.

Amb quins tipus de materials treballen?

El 50% de la facturació de l´empresa és espuma de poliuretà, oferim tot tipus de densitats, dureses i mides, també per a diferents utilitats. El descans també és un punt important, ja que des de fa anys tenim la nostra pròpia marca de matalassos, que és Divum, i la compartim amb l´empresa sòcia Grup Garcia GB, S.L., de Lleida, com també ho fem amb la nostra marca de teixits i polipells, Texere. La resta són complements que també sumen, com poden ser els sofàs, materials bàsics en el ram de la tapisseria, lones o ferreteria.

Què és el que més busca la gent?

El nostre client busca un mínim de qualitat i sobretot un bon servei. Per sort, tenim a Girona un client molt fidel en aquest aspecte. També destacaria els serveis tan generalitzats que oferim. El nostre client pot escollir una gran diversitat de productes i materials amb un únic proveïdor.

Fa més de 25 anys que són al sector de la tapisseria, en quin moment es troba l´empresa actualment?

Els primers anys teníem productes molt bàsics i un estoc molt ajustat, i només érem 3 o 4 treballadors. El creixement sempre ha estat molt progressiu, i més d´un entrebanc s´ha patit, però si treballes i tens un bon equip al costat tot tira endavant. Aquests últims anys hem incorporat més productes (material Contract, ignífug, exterior i complements com els sofàs, capçals o complements hospitalaris, de l´hostaleria i del món del càmping), més personal (ara som 9 persones i 2 autònoms) i hem invertit en estructura i estoc. També cal remarcar que avui en dia importem productes de països com Portugal, Turquia i Xina.

Un procés de creixement com el seu sempre necessita inversió. Qui els ha ajudat en aquest procés?

En aquest cas, BBVA ha estat molt important, no només per les inversions, sinó per l´ajuda que vam tenir en els anys de crisi amb una pòlissa i línia de descompte.

Ara tenen pensat canviar de nau i traslladar-se a Quart. BBVA també els ajudarà en aquest procés?

Ens ajuda a finançar les obres d´instal·lació, oficines, taller i showroom. També, en la compra de maquinària i estanteries. Tot, a través d´un crèdit a curt termini amb un interès que s´ajusta al que necessitem.

Per què van decidir apostar per aquest banc?

BBVA sempre ha estat un banc important, però, com he dit abans, en els anys de la crisi no ens van tancar la porta. Considero que és un banc molt proper i professional, cal destacar la gestora que tracta directament amb mi, ja que ens ha donat moltes solucions i la seva resposta és immediata.