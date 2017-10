«Volem revolucionar el mercat de les olives oferint-les com a snack»

Especialitzada en olives, la marca Blai Peris s´ha fet un nom al mercat. Va néixer l´any 1985 per iniciativa d´Eduard Peris i avui són els seus fills i nebots els que estan al capdavant de l´empresa, treballant en la seva diversificació i expansió. Amb seu a Bot (Terra Alta), Blai Peris té el centre de logística a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).

Quina és la particularitat de les olives Blai Peris?

Som una empresa especialitzada en les olives naturals. Mantenim l´estil tradicional de fer les olives amb aigua i sal. I les envasem. Les olives que ens donen més nom són les negres del tipus empeltre. Amb un pot d´aquestes olives és com va néixer l´empresa, i a partir d´aquí el meu pare va continuar ampliant-la. Va provar amb diversos mètodes de conservació que no oferien un resultat a l´altura de les seves expectatives fins que en va crear un de propi sense recórrer a agents químics, i així va obtenir un producte artesanal i de qualitat.

Primer, olives empeltre, i amb els anys s´ha anat ampliant la gamma, oi?

La família de productes Blai Peris va creixent i fem olives empeltre, negres i arbequines. També fem olivades, que tenen molta acceptació perquè la pasta d´oliva és un producte amb molt gust i moltes possibilitats gastronòmiques. I també fem salses de tomàquet i tenim una gamma de productes ecològics.

Al llarg d´aquests 32 anys, Blai Peris ha anat creixent però continua sent una empresa amb pocs treballadors. Petita però amb bon ressò...

Tenim una plantilla de set treballadors, joves i amb ganes de continuar innovant i sent referència en el món de les olives.

Blai Peris és una marca consolidada i reconeguda. On distribueixen els seus productes?

Treballem amb grans superfícies com per exemple Caprabo, Bon Preu, Sorli Discau, Spart i Suma, entre d´altres. I també cal destacar que fa 22 anys que exportem al Japó.

L´esperit innovador els ha portat a desenvolupar una nova línia de producte. Quin?

Volem revolucionar el mercat de les olives oferint-les com a snack. Hem dissenyat un format que permetrà trobar olives de qualitat en màquines expenedores, en neveres d´hotel, en vols d´avió... Fins ara aquesta possibilitat no hi és i pensem que pot ser molt interessant. És un envàs de 70 grams de plàstic resistent i elegant amb olives: o empeltre o arbequines. A la fira Alimentària 2018 volem presentar aquest nou format conjuntament amb una nova gamma d´olives en la qual estem treballant.

Per innovar cal invertir. Tenen el suport d´entitats bancàries com BBVA, oi?

Sí. Gràcies a un dels productes de l´entitat bancària BBVA vam poder unificar deutes i estalviar costos financers. Estem contents del seu suport i de l´atenció dels gestors de l´oficina, el personal és amable i atent.