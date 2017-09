«El mercat internacional suposa ara mateix el 30% de les vendes»

Collbaix és un referent en la fabricació de portes i persianes enrotllables d´alumini. L´empresa va néixer fa 40 anys com una serralleria a Sant Joan de Vilatorrada i de mica en mica va anar creixent. Del ferro a l´alumini, de les persianes a les portes de garatge, d´una seu petita a locals més grans.... Els canvis van ser progressius fins a principi de l´any 2000, que va començar l´expansió de Collbaix, una empresa amb dues fàbriques al polígon de Salelles (Sant Salvador de Guardiola), una altra a Gran Canària, i diferents delegacions i distribuïdors oficials a ciutats espanyoles i a Europa.

De Catalunya van fer el salt a l´estat espanyol i més tard, el 2011, al mercat internacional, on se segueixen expandint, oi?

Ens estem obrint a nous mercats, sí. Estem intentant posar un peu a Amèrica del Sud, després que ja exportem als Estats Units i a diversos països d´Europa. El mercat internacional representa ara mateix el 30% de les nostres vendes, i el 70% restant, a Catalu-nya i l´estat espanyol.

Al llarg dels anys l´empresa ha evolucionat i els productes també. Quines són actualment les seves línies de fabricació?

Per una banda, fabriquem i instal·lem portes enrotllables d´alumini per a garatges, habitatges i sobretot locals comercials. Per altra banda, fem portes automàtiques de vidre. També oferim productes d´alta seguretat, amb sistemes de portes antibala, per exemple. I cal destacar, com a novetat, les portes personalitzades: plasmar una fotografia a tota la porta d´alumini.

Innovació constant?

Donem solucions globals en sistemes d´accés amb tots els acabats possibles, per tant és necessari innovar. Treballem per poder oferir una màxima qualitat i perfecció en les portes, des del disseny, la fabricació, el muntatge i el manteniment.

Dels projectes que tenen entre mans quin en destaca?

Estem treballant en la remodelació del mercat de Sant Antoni de Barcelona i fem, en una primera fase, 180 portes. En paral·lel atenem les demandes dels nostres clients, entre els quals destaquen McDonald´s, El Corte Inglés, Mango, Stradivarius, perfumeria Júlia. També treballem per a aeroports, estacions de tren...

Quin és el valor afegit que fa que aquestes grans empreses confiïn en Collbaix?

A part d´oferir un producte de qualitat, cal destacar la rapidesa de resposta que donem quan un client ens encarrega un projecte. Tenim una logística interna molt potent que ens permet fer portes molt ben fetes en poc temps.

Quants treballadors té actualment l´empresa?

Som una plantilla d´una cinquantena de treballadors.

La trajectòria és d´èxit. El futur, com l´encaren?

L´objectiu és seguir treballant per assolir resultats excepcionals. El repte per a l´any que ve és la renovació tecnològica de l´empresa, per facilitar moltes tasques.

Serà una inversió important, i en aquests moments és quan necessiten suport d´entitats bancàries com BBVA, oi?

Confiem en BBVA perquè és un banc que ofereix solucions ràpides i segures i et posa facilitats a l´hora de fer tots els tràmits. Estem molt contents de l´atenció que rebem de BBVA quan és necessari.