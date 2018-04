Cotxe elèctric: quant costa recarregar-lo i altres dades d'interès

Que els cotxes elèctrics són el futur és una cosa que fa anys que sentim, però la veritat és que la situació actual no preveu a curt termini que siguin els cotxes que predominin en les nostres carreteres, sinó que encara els queda un llarg camí per recórrer.

La bona notícia és que, any rere any, la flota de vehicles va augmentant a Europa, i és Noruega el país que es troba al capdavant d´aquest llistat, seguida per Islàndia, Països Baixos o Àustria.

Segons dades del RACE, "a Europa parlem d´unes vendes de 135.369 turismes elèctrics enfront dels 90.996 matriculats el 2016, cosa que representa un creixement del 48,8%. A més, es preveuen unes vendes de més de 600.000 vehicles elèctrics a Europa l´any 2020". Això suposa que els cotxes elèctrics matriculats fins al moment a Europa representen un 0,9% de la flota total de vehicles existents en aquesta part del món.

I a Espanya? Quina és la situació? Tal com explica Gerard Camps, responsable de comunicació d´Electromaps, "actualment, la quota de cotxes elèctrics a Espanya és de 0,65% durant els tres primers mesos de 2018, respecte al total de turismes matriculats. Aquesta xifra és encara molt baixa, però any rere any va multiplicant-se. Fa just un any (mateix període), la quota era de només el 0,17%".

"És cert que el 2017 els cotxes elèctrics a Europa van representar el 0,9% de quota, de manera que Espanya segueix lluny de la mitjana, encara", afegeix Camps. "Ara mateix, el paradís dels elèctrics és Noruega, que suma un 52% de quota entre elèctrics i híbrids".



Beneficis dels cotxes elèctrics



Però, què és el que fa tan atractiu els cotxes elèctrics? Sens dubte, tots els beneficis que l´ús d´aquests aporten. Entre alguns d´aquests cal esmentar: un menor nombre d´avaries, els avantatges fiscals (reben fins a un 75% de bonificació en l´IVTM), conducció més còmoda i, per descomptat, l´aspecte mediambiental i econòmic (0 emissions i la recàrrega és molt més barata que el combustible).