Calendari laboral a Catalunya 2018

Com serà el calendari laboral 2018 a Catalunya?

El calendari laboral de l'any 2018 a Catalunya tindrà tretze festius, inclòs el de Reis que cau en dissabte. Segons el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que recull la resolució de la Direcció General de Treball del govern espanyol, d'aquests tretze festius, deu són comuns a tot l'Estat i els altres tres són propis de Catalunya.



Són festius en el calendari laboral del 2018 a tot l'Estat: Cap d'Any (1 de gener), l'Epifania del Senyor - Reis (6 de gener), el Divendres Sant (14 d'abril), la Festa del Treball (1 de maig) i l'Assumpció de la Mare de Déu (15 d'agost). Així mateix, també hi ha fixats com a no laborables al calendari la festivitat del Pilar (12 d'octubre), el dia de Tots Sants (1 de novembre), el Dia de la Constitució (6 de desembre), La Immaculada Concepció (8 de desembre) i el dia de Nadal (25 de desembre ).







A Catalunya, a més, és festiu el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua), l'11 de setembre (la Diada) i el 26 de desembre (Sant Esteve), però no el 24 de juny, Sant Joan, ja que en el calendari del 2018 cau en diumenge.

Dels tretze festius, n'hi ha un que té el caràcter de recuperable i es pot elegir entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua) o el 26 de desembre (Sant Esteve).



Els altres dotze festius són de caràcter retributiu i no recuperable.

Quan serà Setmana Santa aquest 2018

Setmana Santa del 2018 tornarà a tenir els dos festius habituals. Seran el(30 de març) i el(2 d'abril).

Llistat dels dies festius a tot Catalunya el 2018

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis).

30 de març (Divendres Sant).

2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve).

Dos festius de caràcter local

A l'Aran, atès que el dia 17 de juny (Festa d'Aran) coincideix en diumenge serà festiu el 26 de desembre (Sant Esteve) igual que a la resta de Catalunya.Als tretze festius de Catalunya s'hi han de sumar els dos festius locals de cada municipi, de manera que s'acumularan fins a quinze dates festives.