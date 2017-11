Servei WhatsApp Regió7

Regió7, ara també al teu WhatsApp

Un nou servei gratuït permet als lectors rebre al telèfon mòbil les notícies més destacades del dia

Servei gratuït

Com apuntar-se al servei

Preguntes freqüents

Quants missatges rebré al dia? No saturarem el teu Whatsapp. De dilluns a divendres rebràs entre un i dos enviaments recollint les notícies més destacades del moment, tret que l'actualitat justifiqui l'enviament de notícies d'última hora.

No saturarem el teu Whatsapp. De dilluns a divendres rebràs entre un i dos enviaments recollint les notícies més destacades del moment, tret que l'actualitat justifiqui l'enviament de notícies d'última hora. Quan tardaré a rebre les notícies des de que m'apunti ? En un període màxim de 72 hores des que ens hagis enviat el missatge d'alta rebràs un text de benvinguda. A partir d'aleshores ja aniràs rebent les alertes.

? En un període màxim de 72 hores des que ens hagis enviat el missatge d'alta rebràs un text de benvinguda. A partir d'aleshores ja aniràs rebent les alertes. Quan tarda a ser efectiva una baixa? Igual que per a les altres, les baixes també es cursen en un període màxim de 72 hores.

Igual que per a les altres, les baixes també es cursen en un període màxim de 72 hores. Pot ser que no rebi les alertes? Assegura't que tens guardat el número de Regió7 a l'agenda de contactes.

Donar-se de baixa del servei

Proposta innovadora

Nota legal del servei d'informació gratuïta via WhatsApp

estrena un nou canal de comunicació amb els seus lectors a través del popular servei de missatgeria WhatsApp, mitjançant el qual aquest diari enviarà les notícies locals més importants del diaEls lectors interessats a rebre les novetats informatives al seu telèfon mòbil poden inscriure's de forma completament gratuïta. Amb aquest nou servei volem fer un pas més en la relació amb els nostres lectors, apropant-los l'actualitat de les comarques centrals de forma còmoda i immediata.Cal guardar el número de Regió7 als seus contactes -- i enviar un missatge per WhatsApp que inclogui el seu nom i cognoms. En un període inferior a 72 hores rebrà un missatge de benvinguda. Li aconsellem que guardi el número associat al nomo Whats App Regió7. Aquest servei s'engega amb l'enviament d'un màxim de dos missatges al dia. Inicialment, el servei funcionarà de dilluns a divendres.Les dades de les persones que s´inscriguin en aquest canal de WhatsApp estaran sempre a resguard de la Llei de Protecció de Dades i els usuaris podran donar-se de baixa del servei en qualsevol moment. Amb un simple missatge al número de telèfoni la paraula «BAIXA» es tramitarà la petició i es deixarà de rebre les notificacions. Per a més informació, consulta l'apartat "Nota legal del servei d'informació gratuïta via WhatsApp.Aquest servei de WhatsApp constitueix, en del sector de la comunicació a l'Estat, una innovadora iniciativa d', grup al qual pertany Regió7. Espanya és l´Estat europeu en què més s'utilitza WhatsApp i l´ús del servei de missatgeria per llegir i compartir notícies està creixent entre els usuaris. De fet, només Facebook el supera com a font per accedir a les notícies, segons un estudi realitzat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.El servei d'enviament de notícies de Regió7 a través de WhatsApp es regeix per l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i per la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). El servei és gratuït. L'usuari accepta que les seves dades personals (número de telèfon), siguin objecte de tractament en un fitxer automatitzat titularitat i responsabilitat d'Edicions Intercomarcals, degudament notificat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant els mecanismes establerts a aquest efecte. L'usuari atorga el seu consentiment perquè aquest número pugui ser utilitzat posteriorment per a l'enviament gratuït d'informació, publicitat i ofertes relacionades amb els nostres serveis. Així mateix, conforme a la legislació vigent, l'usuari té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades i baixa del servei mitjançant l'enviament d'un missatge per WhatsApp amb la paraula "Baixa" al número 679 30 92 89. Regió7 es reserva el dret d'admetre, expulsar o cancel·lar aquest servei a aquells usuaris que no en realitzin una utilització correcta.