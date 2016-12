Moi Torrallardona competirà per revalidar el títol del Dakar

El guanyador en la categoria de camions en l'edició del 2016 en el mític Ral·li Dakar, el manresà Moi Torrallardona, tornarà el proper mes de gener a la prova buscant revalidar el títol. Torrallardona és de nou la mà dreta del cap d'equip dels Iveco, l'holandès Gerard de Rooy, de qui serà el copilot i expert navegant per afrontar i mirar de vèncer novament la flota dels poderosos Kamaz russos. El dia 2 de gener la prova començarà des d'Asunción, capital del Paraguai, i s'acabarà a Buenos Aires.

La participació de qui és el vigent campió en camions no tindrà en aquesta ocasió la companyia d'un altre habitual de l'equip De Rooy i amb qui Torrallardona porta un munt d'aventures en el Dakar, tant a l'Àfrica com a Amèrica del Sud. El manresà Pep Vila, que, pilotant un dels camions de l'equip Iveco, va ser desè en l'edició passada, no competirà en el 2017. Vila, que ha disputat un total de 13 Dakars, dels quals n'ha acabat dotze, diu que «el tracte de De Rooy aquest cop no m'interessava, havia de fer de motxiller de quatre camions més. No sé si serà un parèntesi, ja ho veurem».

Cinc més dels nostres

Moi Torrallardona és la punta de llança de la presència de la Catalunya Central al Dakar d'enguany, que començarà el proper dia 2 de gener. Hi ha baixes importants, com la de Jordi Viladoms, ara cap de KTM, i alguna incorporació, com la del cuiner de Monistrol de Calders Nandu Jubany, que participa en motos amb un projecte solidari. Completen la llista el manresà Gerard Farrés i l'igualadí Armand Monleón damunt de dues rodes, també amb KTM, l'anoienc Àlex Haro com a copilot de Nani Roma amb un Toyota i l'olianès Isidre Esteve al volant d'un Mitsubishi.