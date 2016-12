Anàlisi: el vídeo encara no mata l'estrella del futbol

El futbol sembla un esport que es resisteix a la innovació. Cada vegada que la International Board (l'organisme que regeix l'aplicació de noves normatives) o la FIFA pensen en la introducció de la tecnologia, hi ha llargues discussions sobre si el fet de posar punt final a les polèmiques en les jugades controvertides no va en contra de l'essència d'aquest esport. Els radicals diuen que si s'acaben, es trenca la litúrgia històrica del joc.

Ahir va quedar demostrat que, malgrat que es rearbitrin els partits, és complicat que la polèmica s'acabi. El primer penal de la història indicat amb l'ajut del vídeo va fer justícia, d'una banda, però no d'una altra. El col·legiat, l'hongarès Viktor Kassai, va encertar la senyalització de la falta, però va passar per alt un fora de joc previ en la mateixa acció que va poder determinar el signe final del partit.

Tot en tres minuts

L'acció polèmica va tenir lloc el minut 28 del partit que enfrontava l'Atlético Nacional de Medellín i el Kashima Antlers japonès, corresponent a les semifinals del mundial de clubs. El guanyador s'enfrontarà diumenge, en la final, a qui venci de la segona semifinal, que jugaran avui el Reial Madrid i l'Amèrica de Mèxic (11.30 hores, La 1). En una falta lateral favorable als nipons, el defensa Orlando Berrio va fer caure Daigo Nishi en una acció apartada d'on havia caigut la pilota, que va ser refusada per la defensa colombiana.

En primera instància, Kassai no va indicar res, però després d'uns quants segons, l'holandès Danny Makkelie, qui actuava de VAR (àrbitre assistent de vídeo, per les sigles en anglès), el va instar a anar a revisar la jugada novament.

El col·legiat magiar es va dirigir a la banda, va repassar l'acció en una pantalla i va determinar que era penal, davant de les protestes colombianes. Shoma Doi va fer el llançament i el va convertir en el 0-1. Finalment, els japonesos van vèncer per 0-3, després de les anotacions a la segona part d'Endo i Suzuki. El penal, per tant, va ser decisiu i en total es van perdre tres minuts entre que es va parar el partit, Kassai va revisar l'acció i el penal es va llançar.

El més bo del cas, però, va ser la jugada prèvia a la falta de Berrio. En les imatges es veu clarament que Nishi es troba durant tota l'acció en fora de joc i que es beneficia d'aquesta posició per provocar la falta del colombià. Kassai es va fixar en una acció, però va passar per alt l'altra.

La FIFA no veu fora de joc

Davant de la polèmica, la Federació Internacional de Futbol (FIFA) va emetre un comunicat després del partit en què argumentava que no hi havia fora de joc previ a l'acció del penal. Segons l'organisme, «el fora de joc mai no s'havia produït perquè el jugador no havia estat mai en posició de disputar la pilota al rival», una explicació com a mínim discutible, ja que la influència de Nishi en la jugada va ser tan gran que, gràcies a l'acció que va protagonitzar, es va indicar el penal.

El cert és que el Kashima Antlers espera rival i avui el Madrid se sotmetrà a la nova normativa. També queda clar que, malgrat que s'apliqui tota la tecnologia al futbol, sempre hi haurà una manera d'aconseguir que l'estrella del futbol, la polèmica, no mori.