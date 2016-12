El Barça i la UEFA arriben a un acord per resoldre la polèmica de les estelades

El Futbol Club Barcelona i la UEFA han arribat a un acord que permetrà resoldre la polèmica per les sancions de l´entitat esportiva al club català per l´exhibició d´estelades al Camp Nou durant dos partits de la Champions League, segons han confirmat fonts del Barça. Així, l´acord estableix que el club blaugrana retirarà els recursos a les sancions que han presentat al Tribunal de l´Esport (TAS), mentre que la UEFA es compromet a revisar el reglament disciplinari sobre aquest tipus de símbols. En un comunicat, la mateixa UEFA s´ha mostrat "satisfeta" per la retirada del recurs al TAS per les multes i ha admès que les normes que regulen l´exhibició de símbols "no estan gravades en pedra". "Poden i han d´evolucionar per reflectir la naturalesa de la societat", ha afegit l´organisme internacional.

Al mateix comunicat la UEFA "aprecia" que el Barça "hagi reconegut" que, quan es tracta de l´aplicació del Reglament Disciplinari vigent, "hi ha poc marge de maniobra" per als organismes disciplinaris i que "tenen l´obligació" d´aplicar-lo tal i com està, "incloent-hi tot allò relatiu a la prohibició existent relativa a l´exhibició de missatges de tipus polític en partits de futbol".Però de la mateixa manera assegura que mentre la UEFA "no vol" que els partits s´utilitzin amb finalitats polítiques, "tampoc vol sancionar" un club o una federació en situacions on una persona "raonable no se sentiria ofesa per un missatge exhibit en un camp de futbol".És per això que la UEFA es mostra "disposada" a examinar l´abast "precís" del Reglament Disciplinari vigent per "garantir" que, en cas que s´imposi una sanció, "només es doni en circumstàncies i casos en què la majoria de persones raonables pensin que caldria imposar-la".