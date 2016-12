El Berga deixa escapar la victòria amb un Can Rull que perd la condició de líder

El Can Rull va perdre el liderat al camp del Berga amb l'empat final a un gol. Els locals van disposar de clares ocasions, sobretot a la segona part, per doblegar els sabadellencs. Tot i això, els de Joan Prat van haver d'igualar un gol aconseguit pel Can Rull al minut 81 obra de Saavedra

El primer temps va ser molt igualat i cal destacar un xut al pal del conjunt visitant, en una de les poques aproximacions a la porteria de Dani Peralta.

Al segon temps, el Berga va millorar les seves prestacions amb un forta pressió als jugadors del Can Rull. Al minut 48 seria anul·lat un gol per un fora de joc molt dubtós marcat per València de cap. Al minut 62 seria expulsat per doble amonestació el jugador vallesà Ayoub. Això va fer que el Can Rull es tirés enrere. Però a la sortida d'un córner i en una segona rematada, Saavedra va avançar els visitants. A partir d'aquí, rosari d'ocasions mol clares d'un Berga que va aconseguir empatar al minut 85 amb una rematada de Sua. Amb aquest empat el Berga suma set partits sense perdre amb cinc triomfs i dos empats seguits.