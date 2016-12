El cadet del Manresa reserva plaça entre els vuit millors de Catalunya

L'equip cadet del Manresa 2015 es va imposar a casa contra l'EB Marc Gasol de Girona per 78-56. Aquesta victòria, combinada amb la derrota del Tarragona a casa contra l'Hospitalet, permet als manresans mantenir-se al grup dels vuit millors en la segona fase de la competició, que s'iniciarà el proper mes de gener.

Una de les claus del primer temps va ser la forta i agressiva defensa dels nois manresans, que no van permetre que els de Girona anotessin amb facilitat i van ser molt superiors en atac. Aquest primer temps va finalitzar amb vuit punts favorables als de casa.

El segon període va ser determinant en el desenvolupament del partit, ja que amb un parcial de 28-9 favorable al Catalana Occident va sentenciar un matx que semblava que havia d'estar molt competit. Els bagencs van mantenir la forta agressivitat en defensa i van mostrar un alt nivell en capacitat ofensiva.

A la represa, els jugadors manresans estaven 27 punts per sobre en l'electrònic, fet que va provocar que els locals es relaxessin. Com a conseqüència, els gironins ho van aprofitar i van reaccionar ràpidament. Malgrat la segona part va ser molt més competitiva que la primera, l'equip visitant no va poder posar la por al cos al Manresa.

L'últim període, amb la feina feta, va ser de pur tràmit ja que els locals van procurar mantenir la diferència i tot i que els gironins van poder escurçar la distància, l'enfrontament va acabar amb un contundent resultat final.