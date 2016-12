La prova dels 5 km per la Vida va reunir corredors de totes les edats pels carrers més cèntrics de Manresa

La Cursa per la Vida aplega a Manresa més de 400 atletes participants

Més de quatre-cents corredors i corredores van prendre part ahir en la tretzena edició dels 5 km de la Cursa per la Vida, celebrada ahir al matí pels carrers de Manresa, i amb la sortida i arribada a la plaça de Crist Rei. La prova, un any més organitzada d'una manera eficient pel Club Atlètic, formava part del programa d'actes inclosos a la campanya de Manresa Mobilitza't per La Marató de Tv3.

Amb un matí assolellat i amb la temperatura ideal per córrer, es va viure un ambient distès i esportiu amb finalitat solidària. L'atleta integrant de l'Avinent Manresa Oussama Chouati i en categoria femenina Jennifer Baeza van ser els dos vencedors de la prova.

En la categoria masculina hi va haver un triple del CAM gràcies al podi format per Chouati (amb un temps de 14'56''), Oriol Sellarés, qui va entrar a 7 segons del primer (15'03''), i Khalid Kharbouch, amb 15'11''. En l'apartat femení, Baeza es va imposar amb un registre a la meta de 18'54''. Mireia Vila, del CA Manresa, va ser la segona amb el temps de 19'13'', i la tercera va ser Júlia Gonfaus, igualment atleta del CAM.

Els 5 km per la Vida van ser una de les activitats esportives que s'han celebrat el cap de setmana en benefici de La Marató de Tv3, que enguany ha estat dedicada a la investigació i el tractament de l'ictus, les lesions medul·lars i les cerebrals traumàtiques. El Club Tennis Manresa va portar a terme la Raqueta Solidària, amb sengles tornejos de pàdel i tennis.

Meandre també va organitzar una sortida de marxa nòrdica, de 8 km i amb sortida del santuari de la Salut, a Viladordis. El Club Tir Precisió Manresa va organitzar la tirada en la modalitat de pistola 30+30 i també en va destinar els ingressos per inscripcions a La Marató.