Els embolics extraesportius de Jesé Rodríguez

Fa no gaire temps Jesé Rodríguez es va convertir en la gran esperança del Real Madrid. El jugador format a les categories inferiors del club, amb tot el que això representa, es va fer un lloc l'onze del Madrid i es va alçar com una de les figures més destacades de l'equip. No obstant això, una greu lesió de genoll va frenar la seva progressió i ja no tornaria a ser el mateix.

Després d'una temporada sense pena ni glòria, es va oficialitzar el seu fitxatge per un altre conjunt potent d'Europa, el Paris Saint Germain, amb la intenció de rellançar la seva carrera. El seu traspàs es va tancar en 25 milions d'euros. No obstant això, i malgrat ser una petició expressa de l'entrenador Unai Emery, el seu paper a l'equip és testimonial i ja es rumoreja amb una possible cessió a l'equip de la seva terra, la UD Las Palmas.

Però Jesé no només travessa una mala ratxa esportiva. En l'aspecte personal les coses tampoc li van com voldria. Segons informa Vanitatis, el jugador es troba submergit en un conflicte per la paternitat dels seus fills amb la seva exparella. ''Li vaig comunicar el naixement del seu segon fill mitjançant Instagram, no vaig tenir un altre mitjà'', afirma Melody Santana, la seva excompannya sentimental.

La parella es va conèixer el 2010 mitjançant els seus respectius germans, que són parella. Des de llavors van començar una relació que va culminar amb el naixement del seu primer fill, Jesé Junior, un any més tard, quan Jesé tenia 18 anys i Melody 20. No obstant això, Jesé, influenciat pels seus cercles propers, va demanar una prova de paternitat, que va confirmar que era el pare de la criatura.

Les coses no anaven bé entre la parella. Com recorda 'Vanitatis', van haver de suspendre el bateig de Jesé Junior quan el pare es va fer enrere. Malgrat aquest dur cop, Melody no es va separar del futbolista i va continuar lluitant per ell. El que més li dolia, deia, era l'actitud del pare amb el nen, amb el qual es portava d'una manera o una altra segons el moment que vivia amb la seva mare, informa 'Vanitatis'.

Els problemes continuaven i el 2015 el futbolista va tenir una relació paral·lela amb una jove anomenada Fátima Heredia i amb la seva parella de tota la vida. Ambdues van sofrir un avortament, la primera voluntari i la segona per malformació del fetus. Amb tot, Jesé seguia proposant a Melody un futur junts i va tornar a quedar-se embarassada l'any 2016. Ella li va proposar avortar, però l'exjugador del Real Madrid li va dir que no l'obligaria a això, a pesar que no estava preparat per tenir un segon fill.

Però el juny de 2016 tot va acabar. Després d'acceptar un viatge a les illes Maldives després d'una proposta de la seva parella, Jesé si que va viatjar a les illes, però amb la seva nova companya, Aurah, exparticipant de 'Mujeres, hombres y viceversa'. En aquest racó paradisíac van confirmar la seva relació.

Melody, traïda, no va rebre cap disculpa del futbolista. Ara estan immersos en problemes judicials i proves d'ADN, cosa que també ha molestat a la canària perquè, segons ha confessat, Jesé sap que Neizan, el seu segon nen, és fill seu.