L'encert en el triple permet a l'Igualada imposar-se al Palma

El Physic Igualada va tancar l'any 2016 amb una important victòria lluny de la seva pista, en aquesta ocasió davant un dels equips de la part alta de la taula classificatòria, el Palma Air Europa, al qual es va imposar per un resultat final de 71-93. Els igualadins van estar molt encertats des de la línia de triple, ja que van anotar quinze triples de 32 intents, un 47% d'efectivitat. En aquest aspecte cal destacar Adrià Gual, que en va convertir set.

Els jugadors anoiencs van sortir a la pista amb un gran ritme en l'aspecte ofensiu, que els va permetre anotar fins a sis triples en els primers deu minuts del partit. Tot i això, el conjunt local es va mantenir sòlid i no va deixar que els igualadins obrissin un forat important (19-24 al final del primer quart). En el segon període, els jugadors dirigits per Jordi Martí van seguir amb un bon sistema de joc, que els permetien trobar debilitats a la defensa rival i, per tant, bones situacions de llançament. A més, els balears van cometre moltes pèrdues de pilota, i els visitants ho van aprofitar per ampliar distàncies a la mitja part de l'enfrontament (39-45).

En la segona meitat els visitants van seguir dominant, i van arribar al final del tercer quart amb nou punts de diferència (56-65). En els darrers deu minuts, el Physic Igualada va imposar un alt ritme de joc i va sentenciar l'enfrontament. En la propera jornada, els anoiencs rebran el Castelldefels a Les Comes, en un matx que es posarà en marxa el dissabte 14 de gener a les 19.45 hores.