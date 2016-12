L'Artés assalta Granollers amb una cistella cap al final

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del CB Granollers, on es van imposar per un resultat final de 81-83 gràcies a una cistella final del base Lluís Ortiz. Amb aquest resultat, els artesencs van assolir el vuitè triomf consecutiu i se situen segons a la taula classificatòria, empatats amb el Mataró Parc Boet i només per darrere el Sant Josep de Badalona.

Els artesencs es van presentar a Granollers amb les baixes de Xavier Balaguer i Roger Portella. En els primers deu minuts del matx hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant gràcies al seu elevat encert en el llançament exterior (27-27 al final del quart inicial). En el segon període els jugadors locals van endurir la defensa i van aconseguir col·lapsar l'atac dels bagencs. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb deu punts de marge pel Granollers (46-36).

En la segona meitat els homes artesencs van sortir amb força i van clavar un contundent parcial de 0-12 que els va permetre posar-se per davant en l'electrònic, però els locals el van tornar a capgirar i van arribar al final del tercer quart amb quatre punts de marge (60-56). En els darrers deu minuts el Granollers va fer un parcial de 6-0, però els jugadors dirigits per Toni Manyosas van tornar a anivellar l'enfrontament. Es va arribar a un final a cara o creu, i els bagencs, que van ser liderats per un Pepo Burgés que va anotar 23 punts, es van endur la victòria gràcies a una cistella del base Lluís Ortiz quan faltaven pocs segons. En la darrera posessió del matx, els locals van tenir un tir per forçar la pròrroga, però la pilota no va voler entrar i l'Artés va guanyar.